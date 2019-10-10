ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية ارتكبوا 4 حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقات.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام "3 عاطلين - لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المدينة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 4 حوادث بدوائر أقسام "باب شرقى، الدخيلة، سيدى جابر، ثان الرمل"، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.