ضبط تشكيل عصابى ارتكاب 7 حوادث سرقة سيارات

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بور سعيد، فى ضبط تشكيل عصابى قاموا بارتكاب 7 حوادث سرقات من داخل السيارات.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، قيام اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، متخذين من دائرة المدينة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب 7 جرائم بدوائر أقسام شرطة "المناخ ، العرب الضواحى ، أول بورفؤاد ، الشرق"، وتم ضبط المسروقات بإرشادهما.