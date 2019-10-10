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صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:43 ص
صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان مشاريع بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تواصل محافظة أسوان، بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذ عدد من المشروعات على أرض المحافظة، والتى قاربت على الانتهاء والافتتاح قريباً.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 20 معلومة عن 3 مشروعات منها وهى: "محور الخزان الجديد والمسرح المكشوف وميدان مجدى يعقوب":
 

1.   يعد مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجارى إنشاؤه بديلاً لكوبرى الخزان القديم.

2.   تبلغ تكلفة محور الخزان الجديد 2 مليار جنيه.

3.   يبلغ طول محور الخزان الجديد 5 كيلو و400 متر، وعرض 30 متراً.

4.   يشمل مشروع المحور الجديد 3 حارات فى كل اتجاه.

5.   يتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 متراً، منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا.

6.   يشمل الكوبرى الجديد 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 متراً.

7.  كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجم.

8.  يعد مشروع المسرح المكشوف واجهة سياحية لاستضافة الفعاليات الفنية.

9.  يقع المسرح المكشوف داخل متحف النيل.

10. من المقرر افتتاح المسرح المكشوف نهاية الشهر الحالى.

11. بلغت نسبة التنفيذ بالمسرح 95%.

12. يقام المسرح على مساحة 5 آلاف متر مربع.

13. بلغت التكلفة الإجمالية للمسرح لنحو 5 ملايين جنيه.

14. يسع المسرح المكشوف لـ2500 متفرج.

15. المرحلة الأولى تشمل الأعمال الإنشائية للمسرح.

16. وتشمل المرحلة الثانية للمسرح تنفيذ وإنشاء اللاند سكيب والباركنج والكهرباء والتشجير واللمسات الجمالية المطلوبة.

17. ويعد مشروع تطوير وتجميل ميدان مصر الطيران ليصبح على اسم جراح القلب العالمى "الدكتور مجدى يعقوب".

18. سيتم وضع تمثال لجراح القلب العالمى على قاعدة بارتفاع 3 أمتار.

19. ويحيط بالتمثال أحواض زرع وورود بألوان متناسقة.

20. كما يضم التصميم إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التى حوله، مع تجميل الجزيرتين التى أمام وخلف التمثال.

المسرح المكشوف (1)
المسرح المكشوف

 

المسرح المكشوف (2)
المسرح المكشوف

 

موقع المحور الجديد للخزان
موقع المحور الجديد للخزان

 

ميدان مجدى يعقوب
ميدان مجدى يعقوب

 


مشروعات

محور الخزان الجديد

ميدان مجدى يعقوب

اسوان

اليوم السابع بلس

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