سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب وعدد من المدارس

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:12 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب وعدد من المدارس المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ، بزيارة وتفقد مستشفى القنطرة غرب المركزي فى حضورالدكتور محمد معبد مدير عام المستشفى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتورخالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم،والدكتورعادل عثمان وكيل المديرية وعدد من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية بمركزومدينة القنطرة غرب.

وخلال جولته بالمستشفى تفقد نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية و العناية المركزة وقسم الأطفال والحضانات وقسم النساء وقسم الغسيل الكلوي والصيدلية وقسم الأشعة وألتقى بعدد من المرضى نزلاء المستشفى وأطمأن منهم على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم لهم .

ووجه نائب المحافظ خلال الزيارة بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية والمعايرة لماكينات الغسيل الكلوي والتأكد من عقود الصيانة الدورية مع الشركة الوكيلة ومتابعة الإجراءات الإحترازية والغسيل الثلاثي للماكينات وتطهيرها.

كما تضمنت جولة زيارة نائب المحافظ لمركزومدينة القنطرة غرب زيارة عدد من المدارس للاطمئنان على إنتظام العملية التعليمية وقد شملت مدرسة العبور الإبتدائية بمنطقة الكيلو13 ومدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة بمنطقة البناهوة، وتم تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء مدرسة فاطمة الزهراء الجديدة ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال التى أوشكت على الانتهاء ومن المنتظر أن يتم تسليمها والتشغيل الفعلي ودخول الخدمة مع بداية النصف الثانى من العام الدراسي الحالى.

1-جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
2- تفقد مستشفى القنطرة
 تفقد مستشفى القنطرة
3- داحل المستشفى
 داحل المستشفى
4- زيارة مدرسة العبور
 زيارة مدرسة العبور
5- تفقد المدرسة
 تفقد المدرسة
6- الإطمئنان على العمل بالمدرسة
 الإطمئنان على العمل بالمدرسة
7- طلاب مدرسة العبور
- طلاب مدرسة العبور

 

 


نائب محافظ الإسماعيلية

محافظة الاسماعيليه

مستشفى القنطرة غرب

الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور ..نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس التل الكبير

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:52 م

فيديو وصور.. نائب محافظ الإسماعيلية يطلق أكبر حملة لإزالة ورفع جميع بؤر القمامة بالأحياء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:25 م

صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يناقش دعم الاستثمار مع وفد الجمعية التجارية البرتغالية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:58 م

نائب محافظ الإسماعيلية يستعرض برنامج الإحتفالات بالعيد القومى 16 أكتوبر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:17 م

نائب محافظ الإسماعيلية: إقامة مشروعين استثمارين جدد بتكلفة 6 مليون دولار

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 09:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة