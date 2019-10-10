صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب وعدد من المدارس

وخلال جولته بالمستشفى تفقد نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية و العناية المركزة وقسم الأطفال والحضانات وقسم النساء وقسم الغسيل الكلوي والصيدلية وقسم الأشعة وألتقى بعدد من المرضى نزلاء المستشفى وأطمأن منهم على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم لهم .

ووجه نائب المحافظ خلال الزيارة بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية والمعايرة لماكينات الغسيل الكلوي والتأكد من عقود الصيانة الدورية مع الشركة الوكيلة ومتابعة الإجراءات الإحترازية والغسيل الثلاثي للماكينات وتطهيرها.

كما تضمنت جولة زيارة نائب المحافظ لمركزومدينة القنطرة غرب زيارة عدد من المدارس للاطمئنان على إنتظام العملية التعليمية وقد شملت مدرسة العبور الإبتدائية بمنطقة الكيلو13 ومدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة بمنطقة البناهوة، وتم تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء مدرسة فاطمة الزهراء الجديدة ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال التى أوشكت على الانتهاء ومن المنتظر أن يتم تسليمها والتشغيل الفعلي ودخول الخدمة مع بداية النصف الثانى من العام الدراسي الحالى.



جانب من الزيارة



تفقد مستشفى القنطرة



داحل المستشفى



زيارة مدرسة العبور



تفقد المدرسة



الإطمئنان على العمل بالمدرسة