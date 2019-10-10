صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب وعدد من المدارس

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ، بزيارة وتفقد مستشفى القنطرة غرب المركزي فى حضورالدكتور محمد معبد مدير عام المستشفى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتورخالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم،والدكتورعادل عثمان وكيل المديرية وعدد من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية بمركزومدينة القنطرة غرب.
وخلال جولته بالمستشفى تفقد نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية و العناية المركزة وقسم الأطفال والحضانات وقسم النساء وقسم الغسيل الكلوي والصيدلية وقسم الأشعة وألتقى بعدد من المرضى نزلاء المستشفى وأطمأن منهم على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم لهم .
ووجه نائب المحافظ خلال الزيارة بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية والمعايرة لماكينات الغسيل الكلوي والتأكد من عقود الصيانة الدورية مع الشركة الوكيلة ومتابعة الإجراءات الإحترازية والغسيل الثلاثي للماكينات وتطهيرها.
كما تضمنت جولة زيارة نائب المحافظ لمركزومدينة القنطرة غرب زيارة عدد من المدارس للاطمئنان على إنتظام العملية التعليمية وقد شملت مدرسة العبور الإبتدائية بمنطقة الكيلو13 ومدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية المشتركة بمنطقة البناهوة، وتم تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء مدرسة فاطمة الزهراء الجديدة ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال التى أوشكت على الانتهاء ومن المنتظر أن يتم تسليمها والتشغيل الفعلي ودخول الخدمة مع بداية النصف الثانى من العام الدراسي الحالى.
جانب من الزيارة
تفقد مستشفى القنطرة
داحل المستشفى
زيارة مدرسة العبور
تفقد المدرسة
الإطمئنان على العمل بالمدرسة
- طلاب مدرسة العبور
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