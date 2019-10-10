صور.. مكتبة الاسكندرية تنظم المسابقة الثقافية السنوية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الاسكندرية جاكلين منير

نظم متحف السادات التابع لمكتبة الاسكندرية اليوم ، المسابقة الثقافية السنوية ، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

و أكد عمرو مصطفى، مدير متحف السادات التابع لمكتبة الاسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المتحف يقدم فى كل عام ، مجموعة من الانشطة المتميزة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد ، موضحا أن المسابقة تستهدف كل فئات المجتمع و المهتمين بتاريخ مصر و الحقبة الزمنية التى حكم فيها محمد أنور السادات مصر.

وقال مصطفى ، أن الفائزين حصلوا على جوائز عبارة عن نسخة أصلية من الكتالوج المصور للرئيس السادات ، و باقى المشاركين حصلوا على مطبوعات متنوعة من منتجات المكتبة ، كما تضمنت الاحتفالية التى نظمها متحف السادات بمكتبة الاسكندرية ،جولة تفصيلية مجانية داخل المتحف ، و الاستمتاع بمشاهدة العرض البانورامى للرئيس السادات.

و حول إضافة مقتنيات جديدة من متحف السادات ، أشار الى أن الدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة ، قام بإضافة مقتنيات جديدة فى نهاية عام 2018 ، وكان أبرزها تمثال نصفى للرئيس السادات قد نحته النحات منصور فرج ، و كان قد تم وضعه فى البرلمان المصرى فى الفترة من 1972 الى 1981 ، بالاضافة الى إضافة عدد من القلادات المميزة الى مقتنيات المتحف ، و هى قلادة الاستقلال التونسية التى حصل عليها السادات بإهداء من الرئيس التونسى بوتافليقة 1972 ، و قلادة من ملك نيبال عام 1981 خلال زيارتة لمصر و هى تتميز بالنقوش الجميلة ، و قلادة دير سانت كاترين ،و التى تم إهدائها للرئيس الراحل خلال أول زيارة له للدير بعد خروج الاحتلال الاسرائيلى من أرض سيناء ، و أخيرا تم إضافة مجموعة من الصحف بلغات انجيليزية تتناول أخبار عدة عن الرئيس الراحل و ذلك لمخاطبة السائح الاجنبى الذى يزور المتحف.