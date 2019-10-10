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صور.. مكتبة الاسكندرية تنظم المسابقة الثقافية السنوية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:51 م
صور.. مكتبة الاسكندرية تنظم المسابقة الثقافية السنوية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر اقبال على متحف السادات
الاسكندرية جاكلين منير

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نظم متحف السادات التابع لمكتبة الاسكندرية اليوم ، المسابقة الثقافية السنوية ، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

و أكد عمرو مصطفى، مدير متحف السادات التابع لمكتبة الاسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"  أن المتحف يقدم فى كل عام ، مجموعة من الانشطة المتميزة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد ، موضحا أن المسابقة تستهدف كل فئات المجتمع و المهتمين بتاريخ مصر و الحقبة الزمنية التى حكم فيها محمد أنور السادات مصر.

وقال مصطفى ، أن الفائزين حصلوا على جوائز عبارة عن نسخة أصلية  من الكتالوج المصور للرئيس السادات ، و باقى المشاركين حصلوا  على مطبوعات متنوعة من منتجات المكتبة ، كما تضمنت الاحتفالية التى نظمها متحف السادات بمكتبة الاسكندرية ،جولة تفصيلية مجانية داخل المتحف ، و الاستمتاع بمشاهدة العرض البانورامى للرئيس السادات.

و حول إضافة مقتنيات جديدة من متحف السادات ، أشار الى أن الدكتور مصطفى الفقى،  مدير المكتبة ، قام بإضافة مقتنيات جديدة فى نهاية عام 2018 ، وكان أبرزها تمثال نصفى للرئيس السادات قد نحته النحات منصور فرج ، و كان قد تم وضعه فى البرلمان المصرى فى الفترة  من 1972 الى 1981 ، بالاضافة الى إضافة عدد من القلادات المميزة الى مقتنيات المتحف ، و هى  قلادة الاستقلال التونسية التى حصل عليها السادات بإهداء من  الرئيس التونسى بوتافليقة  1972  ، و  قلادة من ملك نيبال عام 1981 خلال زيارتة لمصر و هى تتميز بالنقوش الجميلة  ، و قلادة دير سانت كاترين ،و التى تم إهدائها للرئيس الراحل خلال أول زيارة له للدير  بعد خروج الاحتلال الاسرائيلى من أرض سيناء  ، و أخيرا تم إضافة مجموعة من الصحف  بلغات انجيليزية تتناول أخبار عدة عن الرئيس الراحل و ذلك لمخاطبة  السائح الاجنبى الذى يزور المتحف.

 

الاقبال على متحف السادات

الاقبال على متحف السادات

الفائزين بالمسابقة
الفائزين بالمسابقة

المسابقة بمتحف السادات
المسابقة بمتحف السادات

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
 

الاسكندرية

متحف السادات

مكتبة الاسكندرية

نصر أكتوبر

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