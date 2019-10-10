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خلال جولة مفاجئة لتفقد المدارس بالمراغة ..

صور.. محافظ سوهاج يستبعد مديرى مدرستى نجع العرب ونجع الكراعى للتقصير بالعمل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:19 م
صور.. محافظ سوهاج يستبعد مديرى مدرستى نجع العرب ونجع الكراعى للتقصير بالعمل محافظ سوهاج في جولة مفاجئة لمدارس المراغة
سوهاج – محمود مقبول

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قرر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، استبعاد مديرى مدارس "نجع العرب الإبتدائية" بقرية بناويط، و"نجع الكراعى للتعليم الأساسي" بالمراغة، بسبب غيابهم عن العمل بدون إذن، والإهمال والتقصير فى العمل، وتدنى مستوى الانضباط فى العملية التعليمية، بالإضافة الى تدنى مستوى النظافة بالمدرستين.

 

جاء ذلك خلال قيام محافظ سوهاج بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الخميس، لعدد من المدارس بمركز ومدينة المراغة، للإطمئنان على سير العمل بالمنظومة التعليمية وإنتظامها، ومتابعة أعمال الصيانة وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمدارس .

 

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد مدارس الشيخ شبل الإعدادية، و نجع العرب الإبتدائية بقرية بناويط بالمراغة، مشيراً إلى أن المحافظ رصد تجميع وحرق للقمامة داخل "براميل" بمدرسة نجع العرب، وحالات هروب لتلاميذ المدرسة، بالإضافة إلى وجود مقهى صغير مخالف أمام المدرسة، مما يسئ للعملية التربوية والتعليمية للتلاميذ، لافتاً إلى استبعاد مدير المدرسة.

 

كما تفقد المحافظ مدرسة نجع الكراعى للتعليم الأساسي، وقرر استبعاد مدير المدرسة، حيث رصد خروج الطلاب قبل مواعيد الإنصراف الرسمي، وسوء مستوى النظافة، وعدم تواجد مدير المدرسة خلال أوقات العمل الرسمية.

 

وأشار المتحدث الرسمى إلى تفقد مدرسة نجع هلال للتعليم الأساسي، حيث إجتمع المحافظ مع مدير المدرسة، واطمأن على تواجد المدرسين وعدم وجود عجز فى أعدادهم بمختلف المواد الدراسية، كما إطمأن على كثافة الفصول، ونسب حضور الطلاب بالمدرسة.

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (1)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (2)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (3)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (4)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (5)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (6)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (7)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (8)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (9)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 

المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة (10)
المحافظ في جولة مفاجئة لمدارس المراغة 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مدرسة نجع العرب

مدارس اسيوط

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