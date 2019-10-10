صور.. محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بالمركز التقى المحافظ عددا من المواطنين بالمركز حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم، والتى تعد إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة.

وشدد محافظ بورسعيد على توفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين على ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين، إلى جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة والسرية للبيانات، وتحقيق خدمة أفضل للمواطن.



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام



محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام