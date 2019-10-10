سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:23 ص
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وخلال جولته بالمركز التقى المحافظ عددا من المواطنين بالمركز حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم، والتى تعد إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة بصورة متميزة.

 

وشدد محافظ بورسعيد على توفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ويعمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين على ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين، إلى جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة والسرية للبيانات، وتحقيق خدمة أفضل للمواطن.

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (1)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (2)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (3)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (4)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (5)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (6)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (7)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام (8)
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

الخدمات الحكومية ببورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جماعة الإخوان الإرهابية وخرق قيم المجتمع عبر السوشيال ميديا.. المُشرع تصدى للإساءة لـ"العائلات" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. علة التجريم حماية المجتمع ككل.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

جماعة الإخوان الإرهابية وخرق قيم المجتمع عبر السوشيال ميديا.. المُشرع تصدى للإساءة لـ"العائلات" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. علة التجريم حماية المجتمع ككل.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة