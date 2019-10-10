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صور.. محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:11 م
صور.. محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى
بنى سويف هانى فتحى

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تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، المنظومة الصحية بالمستشفى النموذجي، حيث تفقد مبنى العيادات، متجولا داخل كل العيادات، مطمئنا على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، وأن العمل يتم بكفاءة مناسبة، حيث رافقه كل من مدير المستشفى وعدد من المسؤولين المعنيين بالأقسام الطبية، وتأتى هذه الزيارة ضمن البرنامج الميدانى المعد الذى يتضمن متابعة مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.

 

وناقش المحافظ مع مدير المستشفى سير المنظومة والمعوقات التى قد تعرقل تقديم خدمية جيدة، مشددا على ضرورة رفع أية مطالب واحتياجات ونواقص قد تطرأ لسرعة توفيرها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى تواصله الدائم مع الوزارة لتوفير بعض الأجهزة الهامة لدعم المنظومة.

 

واستمع محافظ بنى سويف لمطالب بعض المواطنين المتواجدين أثناء جولته ، موجها بسرعة تلبيتها، ومكلفا مدير مكتبه بمتابعة تنفيذ الحلول لمشكلاتهم وإبلاغه بما تم تنفيذه.

 

ووجه المحافظ المسؤولين بالمستشفى بتنفيذ بعض الإجراءات لمنع الزحام وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين، ومنع أى انتظار بعض الأهالى خارج الأماكن المخصصة للانتظار، وأن يتم توعية المواطنين بشكل مناسب ومعاملة حسنة للالتزام بصالات الانتظار وأن ذلك يعيق تأدية الخدمة فى أقسام طبية أخرى، ويعطى صورة سلبية عن مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى.

 

محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى (1)
محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى

 

محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى (2)
محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى

 

محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى (3)
محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى
 
محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى (4)
محافظ بنى سويف يتفقد مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى النموذجى

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

مستشفى بنى سويف النموذجى

وزارة الصحة

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