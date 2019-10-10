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صور.. محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين بمركزى مطاى وبنى مزار

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:02 ص
صور.. محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين بمركزى مطاى وبنى مزار محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين
المنيا - فريق المحافظات

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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال تجميل وتطوير عدد من مداخل وميادين مراكز المحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمركزي مطاى وبني مزار،رافقه محمد حلمي رئيس مركز مطاى وربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من نسب تنفيذ الأعمال.

ففي مركز مطاى، تابع المحافظ أعمال تطوير ميدان السلام بالمدخل الجنوبي لمركز مطاي علي طريق مصر أسيوط الزراعي، و ميدان الشهيد بالمدخل الشمالي للمركز، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الميادين مع زيادة المساحات الخضراء على جانبي وحول الميادين.

وفى مركز بني مزار، تفقد المحافظ يرافقه إسماعيل الفحام رئيس المركز أعمال تطوير مدخل المدينة ، حيث شملت أعمال التطوير "دهانات البلدورات، تهذيب الأشجار، أعمال تشجير، أعمال نظافة"، بهدف إضفاء المظهر الحضاري المميز والشكل الجمالي للمركز.

وكان المحافظ قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة ورفع كفاءة الطرق الرئيسة بكل مركز ومدينة طبقاً للجدول الزمني المحدد لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين وكذلك تجميل الشوارع الرئيسية بكل مركز ومدينة لإظهار المدن بطابع حضاري مميز وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ومن جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، جهودها في تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، للحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام .

وقال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أزالت اليوم حالتي تعد بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة 19 سهم بطريق ابو حرب بمدينة بنى مزار، وذلك خلال حملة نظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين (1)
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين 
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين (2)
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين (3)
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين 
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين (4)
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين 
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين (5)
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين 
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين (6)
محافظ المنيا يتابع منظومة النظافة وتطوير الميادين 

 

 


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