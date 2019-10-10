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صور.. محافظ القليوبية يفتتح معرضًا فنيًا بقصر ثقافة بنها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:11 م
صور.. محافظ القليوبية يفتتح معرضًا فنيًا بقصر ثقافة بنها جانب من الافتتاح
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، معرض اللوحات التشكيلية والفنية التي قام بتنفيذها طلبة كلية التربية النوعية بجامعة بنها بقصر ثقافة القليوبية، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد المحافظة، والعقيد وائل فراج نائبًا عن المستشار العسكري، وإجلال عامر مدير عام فرع ثقافة القليوبية، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بجودة اللوحات الفنية التى تعبر عن انتصارات أكتوبر العظيمة، مؤكدًا أنه لابد من اكتشاف المواهب الفنية وتنميتها وتقديم كل الدعم لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن مصر تحتفل هذه الأيام بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ذلك اليوم التاريخي الذى سجل فيه التاريخ أعظم بطولات قواتنا المسلحة الباسلة ومن ورائها شعب مصر العظيم، يوم عبرت فيه قواتنا المسلحة وعبرت معها الأمة العربية كلها إلى غدٍ مشرق ومستقبل أفضل لأوطاننا وشعوبنا.

وأوضح، أن مصر باقية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية وأنها ستظل تعبر فوق الأزمات بعزائم أبنائها المخلصين، مشيرًا إلى أنه من الواجب علينا محاربة الأفكار الهدامة والداعية للصراع والعنف والكراهية، وأن نتمسك بقيم المحبة والسلام والعمل على استعادة روح أكتوبر فى مواجهة التحديات، والوقوف ضد كل من يسعى لإثارة الفتن والشائعات المغرضة للنيل من استقرار الوطن وسلامته.

 

 

 

محافظ القليوبية خلال تفقده لوحات المعرض
محافظ القليوبية خلال تفقده لوحات المعرض

 

محافظ القليوبية ومديرة ثقافة القليوبية خلال جولته بالمعرض
محافظ القليوبية ومديرة ثقافة القليوبية خلال جولته بالمعرض

 

محافظ القليوبية يستمع لآراء المشاركين بالمعرض
محافظ القليوبية يستمع لآراء المشاركين بالمعرض

 


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