صور.. محافظ القليوبية يفتتح مدرستين بطوخ بتكلفة 24 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، ومدرسة الكلايلة الابتدائية للتعليم الأساسى بمدينة طوخ، ورافقه خلال الافتتاح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندسة هالة شندى مدير هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، ومصطفى الشيخ مدير إدارة طوخ التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الجولة بافتتاح مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، والمكون من 3 مبان بإجمالى 66 فصلا، الأول مكون من 23 فصلا للتعليم الإعدادى، والثانى 31 فصلا للتعليم الابتدائى، والأخير 12 فصلا لرياض الأطفال، وتدخل ضمن الفصول بالمجمع 2 معمل، و4 غرف للحاسب الآلى، إلى جانب 6 غرف إدارية بالمجمع، و6 دورات مياه.

وواصل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة الكلايلة الابتدائية، والمكونة من 6 فصول للتعليم الابتدائي، وفصلان لرياض الأطفال، بتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث تفقد الفصول ومشتملات المدارس وأثنى على الأعمال الإنشائية لها ونظافتها حيث، موجها هيئة التدريس بالمدرسة للنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة، لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة، والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مكلفاً إياهم باستغلال إمكانيات المدرسة لصالح النهوض بالعلمية التعليمية.

ومن ناحيتها أكدت المهندسة هالة شندى مدير هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة، أن مدرسة الكلايلة جاءت لخدمة أهالى عزبة شبرا هارس لوقوعها فى كتلة سكنية بعيدة، وأن أقرب مدرسة للتلاميذ بهذه القرية هى مدرسة قرية خلوة عبد النبى بمدينة طوخ والتى تبعد 950 مترا من القرية.

وأوضحت، أن مجمع مدارس طوخ للتعليم الاساسى، جاء لاستيعاب 3 مدارس وهى مدرسة الجلاء الابتدائية لعدم وجود مبنى لها، ومدرسة التحرير الابتدائية بعد تحويلها إلى مدرسة فكرية، ومدرسة طوخ الإعدادية بنات بعد تحويلها إلى ثانوى، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرستين 24 مليون جنيه.



محافظ القليوبية خلال افتتاح المدارس اليوم



محافظ القليوبية يفتتح مجمع مدارس طوخ



محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الكلايلة