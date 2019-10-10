صور.. محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لـ22 قرية بمدينة كفر شكر

القليوبية - إبراهيم سالم

إعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لعدد 22 قرية بمدينة كفر شكر وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة لهيئة التخطيط العمرانى

وأكد المحافظ، أن الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لعدد 22 قرية تابعة لمركز ومدينة كفر شكر جاء بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهم وبشكل كبير في تقليص ظاهرة البناء المخالف والقضاء على العشوائية وتحقيق الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد للمدينة ، وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وتحديد أماكن الخدمات لدفع عجلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والحد من نمو المناطق العشوائية.

وأوضح أنه تم مراعاة النظرة المستقبلية عند وضع المخطط والذي يهدف في المقام الأول لجعل مدينة كفر شكر مدينة حضارية مخططة ومنظمة جيداً وبها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وكذا تحقيق النظام والسهولة المرورية بشوارع المدينة.

وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات متتالية عقدها المحافظ بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتورعواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة ومحمد الحسيني رئيس مركز ومدينة كفر شكر ورؤساء القرى ومسئولي الإدارات الهندسية والمكتب الاستشاري الذي يقوم بعمل التصميمات تحت إشراف المحافظة والمهندسة وفاء شرف مدير مديرية الإسكان والمهندس أحمد سند مدير عام التخطيط العمراني والمهندس ياسر مرعي مدير الشئون الهندسية بالمحافظة وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام .