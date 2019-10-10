سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الفيوم يلتقى مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:06 م
صور.. محافظ الفيوم يلتقى مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى
الفيوم – رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مع حسنى يوسف سليمان مدير البرنامج القومى "أطفال بلا مأوى، والوفد المرافق له، سبل التعاون فى تنفيذ البرنامج بمحافظة الفيوم بهدف حماية الأطفال المحرومين من المأوى واستيعابهم بمؤسسات الرعاية المختلفة.

 

وشهد اللقاء إيمان أحمد ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وتم خلال اللقاء استعراض ملامح برنامج حماية الأطفال بلا مأوى الذى يقوم على تنفيذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 

وأكد محافظ الفيوم ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات فى التعامل مع قضية الأطفال بلا مأوى، واستيعاب هؤلاء الأطفال وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً حتى يكونوا أداة فاعلة فى المجتمع تسهم فى البناء والتنمية، وحمايتهم من الاستغلال أو تسخيرهم فى التسول والأعمال المخالفة للقانون، مشيراً أن الإيمان بأهمية وخطورة هذه القضية يضع قدمنا على طريق التعامل الصحيح معها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

كما أكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم لضمان نجاح البرنامج على أرض المحافظة، والمساهمة فى حماية ورعاية الأطفال المحرومين من المأوى وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

 

فيما أشار مدير البرنامج القومى "أطفال بلا مأوى، إلى أن المشروع يعمل من خلال وحدة مركزية بالوزارة يمثلها وحدة محلية تنفيذية بالمديريات، ويتكون من 5 مكونات رئيسية هى مكون الوحدات المتنقلة وفرق الشارع، ومكون إدارة الحالة، وتطوير المؤسسات، والتسويق المجتمعى، ومكون التقييم والرصد والشراكة مع الجمعيات الأهلية، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ البرنامج فى 10 محافظات كمرحلة أولى، ثم شمل محافظات الفيوم وبورسعيد والغربية فى مرحلته الثانية التى بدأت فى الربع الأول من عام 2019، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى الحد من مشكلة الأطفال بلا مأوى فى المحافظات التى ينفذ فيها المشروع، وتقديم المساعدات الطبية والنفسية لهم من خلال أفراد الوحدة المتنقلة، ودمج الأطفال بلا مأوى مع أسرهم أو مع دور الرعاية، وزيادة الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، كما يقوم البرنامج بتقديم المساعدات العينية للمسنين بلا مأوى فى الشوارع وإيداع بعضهم دور الرعاية.

 

وأضاف أنه قد تم تجهيز 21 مؤسسة رعاية اجتماعية مطورة لاستقبال الأطفال بلا مأوى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال 17 فريقاً تجوب الشوارع بمختلف المحافظات، إضافة إلى الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال 41 مكتب استشارات أسرة و41 مكتب مراقبة اجتماعية.

 

عقب ذلك قام محافظ الفيوم، ومدير البرنامج القومى "أطفال بلا مأوى"، بتفقد الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى، كما شهدا اللقاء التعريفى للبرنامج والذى عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور ممثلين عن مختلف المديريات الخدمية وممثلى الجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

 

محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى (5)
محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى 

 

محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى (6)
محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى 

 

محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى (1)
محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى 

 

محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى (2)
محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى 

 

محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى (3)
محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

 

محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى (4)
محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

اطفال بلا مأوى

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة