صور.. محافظ الفيوم يلتقى مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

الفيوم – رباب الجالى

بحث اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مع حسنى يوسف سليمان مدير البرنامج القومى "أطفال بلا مأوى، والوفد المرافق له، سبل التعاون فى تنفيذ البرنامج بمحافظة الفيوم بهدف حماية الأطفال المحرومين من المأوى واستيعابهم بمؤسسات الرعاية المختلفة.

وشهد اللقاء إيمان أحمد ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وتم خلال اللقاء استعراض ملامح برنامج حماية الأطفال بلا مأوى الذى يقوم على تنفيذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات فى التعامل مع قضية الأطفال بلا مأوى، واستيعاب هؤلاء الأطفال وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً حتى يكونوا أداة فاعلة فى المجتمع تسهم فى البناء والتنمية، وحمايتهم من الاستغلال أو تسخيرهم فى التسول والأعمال المخالفة للقانون، مشيراً أن الإيمان بأهمية وخطورة هذه القضية يضع قدمنا على طريق التعامل الصحيح معها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما أكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم لضمان نجاح البرنامج على أرض المحافظة، والمساهمة فى حماية ورعاية الأطفال المحرومين من المأوى وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

فيما أشار مدير البرنامج القومى "أطفال بلا مأوى، إلى أن المشروع يعمل من خلال وحدة مركزية بالوزارة يمثلها وحدة محلية تنفيذية بالمديريات، ويتكون من 5 مكونات رئيسية هى مكون الوحدات المتنقلة وفرق الشارع، ومكون إدارة الحالة، وتطوير المؤسسات، والتسويق المجتمعى، ومكون التقييم والرصد والشراكة مع الجمعيات الأهلية، موضحاً أنه قد بدأ تنفيذ البرنامج فى 10 محافظات كمرحلة أولى، ثم شمل محافظات الفيوم وبورسعيد والغربية فى مرحلته الثانية التى بدأت فى الربع الأول من عام 2019، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى الحد من مشكلة الأطفال بلا مأوى فى المحافظات التى ينفذ فيها المشروع، وتقديم المساعدات الطبية والنفسية لهم من خلال أفراد الوحدة المتنقلة، ودمج الأطفال بلا مأوى مع أسرهم أو مع دور الرعاية، وزيادة الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، كما يقوم البرنامج بتقديم المساعدات العينية للمسنين بلا مأوى فى الشوارع وإيداع بعضهم دور الرعاية.

وأضاف أنه قد تم تجهيز 21 مؤسسة رعاية اجتماعية مطورة لاستقبال الأطفال بلا مأوى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال 17 فريقاً تجوب الشوارع بمختلف المحافظات، إضافة إلى الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال 41 مكتب استشارات أسرة و41 مكتب مراقبة اجتماعية.

عقب ذلك قام محافظ الفيوم، ومدير البرنامج القومى "أطفال بلا مأوى"، بتفقد الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى، كما شهدا اللقاء التعريفى للبرنامج والذى عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور ممثلين عن مختلف المديريات الخدمية وممثلى الجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.



محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى



محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى



محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى



محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى



محافظ الفيوم يستقبل مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى