سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ الدقهلية يتفقد مبادرة نور حياة بمدارس منية النصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:27 م
صور .. محافظ الدقهلية يتفقد مبادرة نور حياة بمدارس منية النصر محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مواقع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة" بمركز منية النصر والتي انطلقت في مدارس المحافظة. 

وقال محافظ الدقهلية، إنه لابد أن نبعث برسالة تقدير وعرفان لرئيس الجمهورية لاهتمامه ورعايته لابناء مصر جميعا باطلاق المبادرات التي يرعاها بنفسه حرصا منه على صحة وسلامة المصريين من مختلف الأعمار والفئات. 
 
وتفقد شاروبيم موقعي المبادرة "نور حياه" في مدرستي المستشار محمد موسى الابتدائية، ومحمد صلاح عبيد الابتدائيتين بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر ،وتحدث إلى التلاميذ، وأكد لهم أن الكشف بالمجان ومن يحتاج إلى نظارة أو اجراء عملية سنقوم بعملها بالمجان،وأوضح أن مبادرة نور حياه للاطمئنان على ابنائنا حيث نذهب إليهم في أماكنهم .
 
وتفقد محافظ الدقهلية وحدة علاج العيون المتنقلة،وعددا من الفصول ودورات المياه بالمدرستين وطلب من مدير الإدارة التعليمية زيادة عدد المراوح في بعض الفصول،وبحث اقامة جناح جديد بمدرسة محمد موسى الابتدائية لتخفيف كثافة الفصول حيث توجد مساحات فضاء تسمح بذلك. 
 
وتفقد شاروبيم مدرسة ابو بكر حافظ موسى الثانوية وتحدث مع الطلاب عن نظام التعليم الجديد وقال كل نظام جديد يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع أدواته وأن كل الصعوبات التي حدثت في امتحانات العام الماضي تم حلها. 
 
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يضمن العدالة وتعطي لكل طالب حقه دون تمييز او تحيز أو غش،وان المناهج اليوم تعتمد على الفهم والابتكار بدلا من الحفظ والتلقين. 
 
وردا على شكوى إحدى المواطنات خلال الزيارة وجه محافظ الدقهلية لمدير الادارة التعليمية بالتحقيق في شكواها حول مدرس زعمت إنه يطلب من ابنتها تلقي دروس خصوصة وإذا ثبتت الواقعة يتم إيقافه عن العمل فورا.
 
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (1)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة 
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (2)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة 
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (3)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة 
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (4)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (5)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة 
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (6)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة 
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة (7)
محافظ الدقهلية خلال تفقده مبادرة نور حياة 
 
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

مبادرة نور الحياة

مركز منية النصر

تعليم الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ مطروح يتابع مبادرة "نور حياة" للكشف على 30 ألف طالب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:23 م

صور.. محافظ القليوبية: نستهدف فحص 120 ألف تلميذ ضمن مبادرة "نور حياة"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:05 م

صور.. محافظ السويس يطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:47 م

صور.. مدرسة أحمس الإبتدائية بالأقصر تطبق مبادرة نور حياة للكشف على عيون التلاميذ

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:21 م

صور.. الكشف على طلاب مدارس الإسكندرية فى مبادرة نور الحياة لمكافحة ضعف الإبصار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:17 م

صور.. مبادرة "نور حياة" تستأنف أعمالها بالمدارس الابتدائية بالمنيا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:47 م

إنطلاق مبادرة "نور الحياة" لفحص بصر 120 ألف تلميذ بالشرقية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة