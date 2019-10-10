صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى توجيه حملات تفتيشية مكبرة ضبط مخالفات وقضايا متنوعة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 2 شركة لإنتاج الأسمدة والمبيدات الزراعية بإجمالى مضبوطات بلغت 359,710طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية عبارة عن (357,610 طن من الأسمدة- 2,100 طن من المبيدات).

وضبطت الشرطة 8 قضايا "6مصانع- مخزن- سيارة"، بإجمالى مضبوطات بلغت 439,856 طن من المواد الغذائية ومنتجات الحاصلات الزراعية ومشروبات الشعير والمخللات والزيوت (مجهولة المصدر- غير صالحة للإستهلاك الآدمى- منتهية الصلاحية- بدون بيانات- غير مطابقة للمواصفات- منسوب إنتاجها لشركات وهمية).

وتمكنت الشرطة فى مجــال حمــاية البيـئة من ضبط 6 منشآت صناعية مختلفة الأنشطة (لعدم وجود "سجل المواد والمخلفات الخطرة، تأميد للمنشأة ضد مخاطر الحريق، مهمات الوقاية للعاملين، سجل الحالة البيئية"- عدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة- مزاولة نشاط بدون ترخيص).

وتم ضبط 45 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.