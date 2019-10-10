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من القرى الأكثر احتياجًا..

صور.. رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:41 م
صور.. رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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افتتح اليوم الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، منفذا لبيع المنتجات الخاصة بأهالى عزبة الصفيح من مواد غذائية وملابس وأعمال يدوية.

يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا التى تبنت خلالها الجامعة أعمال التطوير بعزبة الصفيح بقرية الفردان.

وأكد الدكتور طارق رحمى، أن افتتاح منفذ بيع دائم لأسر قرية الفردان يعد استكمالًا لأعمال التطوير التى بدأتها الجامعة فى القرية منذ شهور، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تتوقف عن تطوير ودعم القرية وأهلها بل إن الدعم مستمر .

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن هدفنا خلال هذه المرحلة من أعمال التطوير تحويل أسر وأهالي القرية من الاكثر احتياجا إلى اكثر إنتاجا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من خلال توفير منفذ يقوم خلاله أهالى القرية بعرض منتجاتهم به مما يحقق عائد مناسب يساعد فى نمو النواحى الاقتصادية لأهالى القرية.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطرى، ورئيس فريق العمل المشارك في تطوير عزبة الصفيح أن افتتاح هذا المنفذ جاء بعد نجاح معارض الأسر المنتجة التى نظمتها الجامعة وشارك فيها أهالى القرية بمنتجاتهم، مشيرة إلى أن هذا النجاح شجع إدارة الجامعة على توفير منفذ بيع دائم داخل الحرم الجامعى لعرض منتجاتهم من المواد الغذائية والملابس والأعمال اليدوية.

وشارك في افتتاح المنفذ المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وأمينًا الجامعة المساعدين هدى فرج والمهندسة وفاء محمود.

 

رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة (1)
رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة 

 

رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة (2)
رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة 

 

رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة (3)
رئيس جامعة القناة يفتتح منفذ بيع منتجات أهالى قرية الفردان بالجامعة 

 


جامعه قناه السويس

الدكتور طارق راشد

قريه الفردان

القرى الأكثر فقرًا

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