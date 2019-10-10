صور.. حملة لإزالة تعديات بالبناء وإشغالات مقهى ومطعم بشارع الإسكندرية بمطروح

مطروح – حسن مشالي

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوى، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة لإزالة إشغالات مقهى ومطعم بشارع جانبي بشارع الإسكندرية، بعد تعدد الشكاوى و تضرر المواطنين منها ووضع إشغالات تعيق حركة السير بمدخل العمارة السكنية بجوار مبنى التأمين الصحي، كما تم إزالة توسعات قام بها أحد سكان وحدة سكنية بالدور الأرضي وضمها لشقته.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح بالتواصل الدائم مع المواطنين والاستجابة للشكاوى الواردة وسرعة حلها مع تكثيف جهود اعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضارى ومنع أى تجاوزات و تطبيق القانون علي الجميع بدون استثناءات .

وأوضح "المعداوي" بان الحملة قامت بالاطلاع على التراخيص، وتبين وجود رخصه بوفيه للمقهى ورخصه إشغال بينما لا توجد رخصة مزوالة نشاط وتم إعطائهم مهلة 48 ساعة لإنهاء إجراءات التراخيص وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إغلاق ومصادرة جميع الإشغالات الموجودة .

وتم التنبيه علي أصحاب المقهى بالالتزام بمساحة الإشغال المرخصة لهم وشروط الترخيص، لعدم تضرر أصحاب العمارة من التوسع في وضع إشغالات بالمخالفة للترخيص.

وأزالت الحملة سور وغرفة لعمل توسعات بوحدة سكنية بالدور الأرضي بعمارات الروضة بالمخالفة، بعد شكوى سكان العمارة. من استغلال صاحب وحدة سكنية بالدور الأرضي للمساحة الفضاء حول العمارة، وعمل سور وغرفة لضمها للوحدة.

وتم معاينة المكان، وتبين وجود مخالفة صريحة بضم قطعة من الشارع للوحدة السكنية، ف تم إزالة المخالفة، مع التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية، بعدم البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، حفاظاً علي أرواح المواطنين وسلامة المباني والالتزام لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري .



حملة لإزالة تعديات بالبناء وإشغالات مقهى ومطعم بمطروح



حملة لإزالة تعديات بالبناء وإشغالات مقهى ومطعم بمطروح



حملة لإزالة تعديات بالبناء وإشغالات مقهى ومطعم بمطروح



حملة لإزالة تعديات بالبناء وإشغالات مقهى ومطعم بمطروح



حملة لإزالة تعديات بالبناء وإشغالات مقهى ومطعم بمطروح (5)