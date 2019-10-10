صور.. حملة لإزالة إشغالات أسواق الخضار من شوارع وميادين مرسى مطروح

وأكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أن حملة وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من شوارع وسط المدينة، هي الثانية خلال أسبوع، وتم اليوم إزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين من الجزيرة الوسطي على الأرصفة من الباعة وإشغالات المحال التجارية بشارع ليبيا، بوسط المدينة، كما تم تحرير مخالفات للمحال التجارية التي تضع إشغالات أمام المحال والتعدي على الأرصفة الخاصة بالمشاة.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت إزالة وإخلاء باعة الخضروات من الشوارع، عقب توجيه إنذارات متكررة للباعة خلال الأيام الماضية بضرورة إخلاء الشوارع والالتزام بالعمل داخل الأسواق الحضارية المخصصة لبيع الخضر والفاكهة.

وقال "المعداوي" أنه تم توجيه العديد من الإنذارات للباعة الجائلين، بعدم تواجدهم في الشوارع وعدم احتلال الأرصفة، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلي تضرر أهالي المنطقة وأصحاب المحال التجارية، من تواجد الباعة الجائلين في شوارع وسط المدينة .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، بأنه علي استعداد لعقد لقاءات مع الجادين من الباعة الجائلين، لنقلهم لمحال التجارية الشاغرة بالأسواق الحضارية حتى تعودة المدينة إلى شكلها الحضاري اللائق بها.

من جانبه شدد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على ضرورة متابعة الشوارع بشكل مستمر لإعادة الانضباط وإزالة التعديات والعشوائيات، حفاظا على المظهر الحضاري بمدينة مرسي مطروح، مع الحفاظ على تشغيل الأسواق الحضارية التي نكلفت ملايين الجنيهات.

حملة لإزالة الإشغالات وباعة الخضراوات من شوارع مطروح (1)



حملة لإزالة الإشغالات وباعة الخضراوات من شوارع مطروح (2)



حملة لإزالة الإشغالات وباعة الخضراوات من شوارع مطروح (3)



حملة لإزالة الإشغالات وباعة الخضراوات من شوارع مطروح (4)