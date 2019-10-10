صور.. حملات نظافة مكبرة ورفع 418 طن قمامة ومخلفات صلبة بمراكز سوهاج

سوهاج –محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عن تنفيذ حملات نظافة مكبرة بقرية جزيرة شندويل مركز سوهاج، وشوارع حى غرب سوهاج حيث تم رفع جميع القمامة والإشغالات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج خلال جولته الليلية المفاجئة أول أمس، ورفع 418 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، للحفاظ على الشكل الحضارى.

وأكد محمد عبد الحميد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، تنفيذ حملة مكبرة شملت قرية جزيرة شندويل، والشيخ محمد بجوار الطريق العام، وتسوية ونظافة نجع الدموكي، وكذلك نجع عبد الله، ونجع سعودي، وطريق بر أيسر نجع حمادي، وطريق سوهاج، وقرية الكوامل بحري، والطريق المؤدى إلى المطار، وطريق نجع الشوش، وونينة البحري، وأسفرت الحملات عن رفع 73 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية العرابة استهدفت محيط نجع المطوعة، وطريق الكسرة من ناحية الحرجة بحري، وطريق البلينا العرابة السياحي، ورفع من 50 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وأشار أحمد شاكر رئيس حى شرق سوهاج إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت 25 شارع فرعى بدائرة الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 3 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة.

ولفت ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهنية إلى أنه تم رفع 50 طنا من القمامة والمخلفات فى حملة مكبرة شملت رفع الأتربة والمخلفات المتراكمة من الأماكن المخصصة للجمع، لافتا إلى أنه تم تسوية وتمهيد بعض الشوراع الرئيسية "شارع الشهداء، والجمهورية، وشارع النادى، والنصر، و10 أبريل، ومحيط مدرسة التحرير والصنايع بنين، والتجارة"، كما تم رفع 30 طن مخلفات من المقلب العشوائى المجاور لعمارات نجع حواء، وقرى عنيبس ونجع عبد الكريم.

وفى حى غرب سوهاج، قالت فريدة سلام رئيس الحي، إنه تم التنسيق مع معهد الأورام لتنفيذ حملة نظافة داخل المعهد ورفع المخلفات وإزالة الأكياس الغير خطرة، حيث أسفرت الحملة عن رفع 2 طن مخلفات من داخل المعهد.

وذكر عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه تم رفع 30 طن مخلفات بداية من حدود شطورة حتى كوبرى طما العلوى بالطريق الشرقي، ومن الطريق الغربى من شطورة حتى كوبرى طما العلوي، مشيراً إلى رفع 19 طن قمامة بقرية سلامون ومحيط المدارس، بالإضافة إلى رفع 15 طن مخلفات صلبة، ورفع 16 طن تراكمات من طريق الرياينة الحسنة مرورا بقرى "الحسامدة، والمواطين، والحديقة"

وفى المراغة، قال حازم أبو الخير رئيس المركز إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة و رفع 50 طن قمامة ومخلفات وتفريغ الحاويات بسيارات المكبس من الطريق العام وشوارع المدينة.

ولفت شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة إلى أنه تم رفع 20 طن قمامة فى حملة مكبرة بقرية الدويرات بطريق منجوج الزارة، ومن أمام قسم شرطة الدويرات، بإستخدم معدات الوحدة. وأشار على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا إلى رفع 60 طن مخلفات وتراكمات بقرية الشيخ مسعود بمجلس قروى الصفيحة، وذلك خلال حملة نظافة مكبرة قامت بها الوحدة المحلية.