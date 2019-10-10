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صور.. حملات لرفع إشغالات الطريق والمخلفات بـ3 أحياء بالإسكندرية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:46 م
صور.. حملات لرفع إشغالات الطريق والمخلفات بـ3 أحياء بالإسكندرية حملات رفع الاشغالات
الاسكندرية - جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية أعمال رفع إشغالات الطريق والمخلفات وذلك لرفع العبء عن المواطن وإعادة الانضباط الى الشارع السكندرى، حيث قاد حمدي عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول حملة لإزالة الإشغالات ومواجهة ظاهرة التعدي على الطريق العام .

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن رئيس الحى رافق كلا من إدارة أشغال الطريق حيث تمت مطاردة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات والحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش بكلٍ من شارع الفخراني والشوارع المحيطة به، شارع أحمد بركات سيدي بشر بحرى.

فيما قام مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات وإدارة أشغال الطريق بحي المنتزه أول، بإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، وكذلك تمت إزالة الاعلانات المخالفة وذلك بكلٍ من شارع الإيمان، شارع مصطفى كامل، شارع محمد نجيب على البحر، شارع أحمد عبد اللطيف.

وفى حى العامرية ، تم شن حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الصحراوي بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، حيث قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية  بشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.

وفى حى العجمى وبناءً علي تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحي وتحسين علوان سكرتير عام الحي، قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة الأعمال الآتية في حضور مفتش المتابعة محمد عبد العزيز، حيث تمت متابعة إنهاء شكوى الأهالي بوجود مخلفات أمام مدرسة شمس العلا وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر تم رفع جميع المخلفات حرصًا على المظهر العام وسلامة التلاميذ، من جهة أخرى وبناءً على طلب إدارة مدرسة حمزة بن عبد المطلب الكائنة بشارع مجمع المدارس خلف برج العائلة بظهور حشرات بالمدرسة وبالتنسيق مع مدير إدارة التطهير، تم التطهير ورش المبيدات المصرح بها للحشرات والقوارض للمعامل والفصول والحمامات.

 

ازالة الحواجز الحديدية
ازالة الحواجز الحديدية
حملات رفع الاشغالات
حملات رفع الاشغالات
رفع المخلفات بالعجمى
رفع المخلفات بالعجمى

 

 


الاسكندرية

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احياء الاسكندرية

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