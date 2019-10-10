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صور.. بدء نموذج محاكاة مجلس العموم البريطانى بـ"سياسة واقتصاد القاهرة"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:23 م
صور.. بدء نموذج محاكاة مجلس العموم البريطانى بـ"سياسة واقتصاد القاهرة" نموذج محاكاة مجلس العموم البريطانى
كتب وائل ربيعى

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بدأ نموذج محاكاة مجلس العموم البريطاني يبدأ اولي فعلياته في العام الجديد 2019/2020 بفتح باب الالتحاق باللجان التنظمية لجميع طلاب جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.
 
يعد نموذج مجلس العموم البريطاني يعد واحد من أقوى النماذج داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إذ يعمل على تخريج دفعات مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل من خلال التدريب الطلابى لهم بالكلية.
 
وبدأ النموذج بالعمل للعام الحالى في نسخته العاشرة، وقد افتتح النموذج أبواب المشاركة لجميع طلاب جامعة القاهرة في اللجان التنظيمية التى تهدف إلى إزالة الفجوة بين الحياة الجامعية والحياة العملية.
 
وتتكون اللجان التنظيمية من 8 أقسام، الموارد البشرية، العلاقات العامة، التمويل، الجمعيات الخيرية والأنشطة، اللوجيستك ، التسويق، التصوير والتصميم.
 
ويحاكي النموذج أربع لجان أكاديمية هم، لجنة العدل البريطانية ، لجنة العلاقات الخارجية البريطانية، لجنة الأحوال الداخلية البريطانية ولجنة التعليم البريطانية . ويتم عرضها على الطلاب من خلال محاضرات طوال العام الدراسي ليكتسب خلال الفترة مهارات ومعلومات جديدة وننهي العام بمؤتمر لمناقشة تلك الأحداث.
 
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مجلس العموم البريطانى

نموذج محاكاة

جامعة القاهرة

الاقتصاد والعلوم السياسية

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