صور .. التصدى لـ4 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بلإسكندرية

أعلن حى العامرية ثان ، غرب الإسكندرية التصدى لـ 3 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء ، وذلك خلال الحملات المكثفة التى شنها الحى لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.
وأشار بيان صادر اليوم ، إلى أن المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان ، قد شدد على ايقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ علي معدات البناء والقضاء عليها فى المهد ، وعليه شن رئيس وحده الإزالة والتدخل السريع واشغال طريق حملات بمناطق مختلفة بنطاق الحى أسفرت عن إيقاف أعمال شده خشبية الدور الأرضى بمنطقه الناصرية امام قصر حماد ، إيقاف أعمال وفك شده خشبية لأساسات بمنطقة الكنج ش موازي لمحمد رشيد ، إيقاف أعمال مباني أساسات بمنطقة الكنج بجوار مدرسة الصفوة.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظة الإسكندرية، بالتصدي للبناء المخالف والعشوائي ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار الحملات يوميا للتصدي للبناء المخالف والقضاء عليها فى المهد .
من جهة أخرى ، واستمرار حملات مواجهة مافيا البناء المخالف حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر ، شن حي المنتزه أول شرق الإسكندرية حملة لمواجهة البناء المخالف ، وفقا لتوجيهات حمدي عبد العليم شامه رئيس باستمرار الحملات للتصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها.
حيث قامت وحده التدخل السريع بالحى بشن حملة وأثناء المرور اليومي تبين وجود بناء مخالف ، و تم التحفظ علي عدد 1 حلة ونش و عدد 1 برويطه من العقار المتواجد بشارع مدرسة الاهرام ، وأكد الحى على استمرار الحملات يوميا للتصدي للبناء المخالف بنطاق حى المنتزه أول.
البناء المخالف
النحفظ على الاخشاب
بناء مخالف بالعامرية
فك الشدة الخشبية
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