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صور .. التصدى لـ4 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بلإسكندرية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:07 م
صور .. التصدى لـ4 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بلإسكندرية النحفظ على الأخشاب
الاسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى العامرية ثان ، غرب الإسكندرية التصدى لـ 3 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء ، وذلك خلال  الحملات المكثفة التى شنها الحى  لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.

وأشار بيان صادر اليوم ، إلى أن المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان ، قد شدد على ايقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ علي معدات البناء والقضاء عليها فى المهد ، وعليه شن رئيس وحده الإزالة والتدخل السريع واشغال طريق حملات بمناطق مختلفة بنطاق الحى أسفرت عن إيقاف أعمال شده خشبية الدور الأرضى بمنطقه الناصرية امام قصر حماد ، إيقاف أعمال وفك شده خشبية لأساسات بمنطقة الكنج ش موازي لمحمد رشيد ، إيقاف أعمال مباني أساسات بمنطقة الكنج بجوار مدرسة الصفوة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظة الإسكندرية، بالتصدي للبناء المخالف والعشوائي ، وتم  اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار الحملات يوميا للتصدي للبناء المخالف والقضاء عليها فى المهد .

من جهة أخرى  ، واستمرار حملات مواجهة مافيا البناء المخالف حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر ، شن حي المنتزه أول شرق الإسكندرية حملة لمواجهة البناء المخالف ، وفقا لتوجيهات حمدي عبد العليم شامه رئيس باستمرار الحملات للتصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

حيث قامت وحده التدخل السريع بالحى بشن حملة وأثناء المرور اليومي تبين وجود بناء مخالف ، و تم التحفظ علي عدد 1 حلة ونش و عدد 1 برويطه من العقار المتواجد بشارع مدرسة الاهرام ، وأكد الحى على استمرار الحملات يوميا للتصدي للبناء المخالف بنطاق حى المنتزه أول.

البناء المخالف
البناء المخالف

 

النحفظ على الاخشاب
النحفظ على الاخشاب
بناء مخالف بالعامرية
بناء مخالف بالعامرية
فك الشدة الخشبية
فك الشدة الخشبية

 

 


الاسكندرية

البناء المخالف

العامرية

محافظ الاسكندريه

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