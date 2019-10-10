صور.. إنطلاق فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية بأسوان

أسوان عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام محافظة أسوان حفل إنطلاق فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية.

وتستضيفها ملاعب نادى أسوان الرياضى فى الفترة من 10 أكتوبر الحالى وحتى 15 نوفمبر القادم، بمشاركة 3 آلاف و500 شاب وفتاة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية وطلاب المدارس والجامعة على مستوى المحافظة.

حضر الإحتفال مصطفى إبراهيم وحاتم محمد ممثلى وزارة الشباب والرياضة واللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان الرياضى والمهندس محمد عبد الله رئيس منطقة كرة القدم بأسوان وفتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، بالاضافة إلى لفيف من رؤساء ومسئولى الأندية والمراكز الرياضية المشاركة.

وأكد اللواء حازم عزت على أن تنظيم وإستضافة هذه الفعاليات الرياضية يأتى فى إطار التعاون والتكاتف المستمر بين محافظة أسوان ووزارة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات والوسائل المتاحة لدعم وتشجيع أبنائنا الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم وإكتشاف مواهبهم وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل فعال يعود بالنفع والإيجاب على حياتهم الشخصية ويساهم فى خدمة وطنهم الغالى مصر بالشكل المطلوب .

كما أشاد حازم عزت بجهود وزارة الشباب والرياضة ودورها المتواصل فى التطوير والإرتقاء بالمنظومة الرياضية والشبابية بمختلف مراكز المحافظة سواء فى مجال البنية الأساسية أو فى مجال الأنشطة والبرامج والمبادرات المتنوعة والمتاحة لكافة الشباب الأسوانى بمختلف المراحل العمرية والتى تهدف إلى رفع وتحسين قدراتهم وإمكانياتهم على كافة المستويات الجسدية والفكرية والثقافية والعلمية والرياضية والإجتماعية والفنية.

و أكد السكرتير العام على أهمية هذه المنافسات التمهيدية والتى تعد فرصة مناسبة لتجمع عدد كبير من أبنائنا طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية فى ملتقى رياضى واحد يساهم فى تعزيز وتنمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة لديهم بكافة الألعاب الفردية والجماعية.

من جانبه أكد فتحى عبد الحافظ بأن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية تستهدف الشباب والفتيات فى المرحلة السنية ما بين عامى (1997 و 2003) وتشمل المنافسة فى 11 لعبة رياضية مختلفة وهى رفع الأثقال وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة ، بالإضافة إلى كرة القدم الخماسية والسلة واليد والطائرة ، فضلاً عن كرة القدم والطائرة الشاطئية ، مشيراً إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى فى هذه المنافسات سوف يتأهلوا مباشرة إلى التصفيات النهائية لأولمبياد المناطق الحدودية على مستوى الجمهورية والتى ستقام بمدينة الغردقة فى منتصف شهر نوفمبر القادم بمشاركة 6 محافظات وهى محافظتى شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح ، بالإضافة إلى محافظة أسوان ، وقد بدأت فعاليات حفل الإفتتاح بعزف السلام الوطنى ثم إستعراض طابور العرض للفرق المشاركة، تم توالى بعده تقديم العروض الفنية والرياضية ومباريات كرة القدم الخماسية، واختتمت الفعاليات بقيام اللواء حازم عزت بالمرور على أخر إستعدادات وتدريبات الفرق المشاركة، بجانب تفقد الملاعب المستضيفة للمنافسات وغيرها من المنشآت الرياضية والترفيهية والإجتماعية التى يتضمنها نادى أسوان الرياضى .



































