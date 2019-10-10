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صندوق تطوير التعليم يوقع اتفاقية مع إيطاليا لتطوير التعليم الفنى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:35 ص
صندوق تطوير التعليم يوقع اتفاقية مع إيطاليا لتطوير التعليم الفنى الدكتور أحمد الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم
كتب محمود طه حسين

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يشهد الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية التعاون الفنى بين الصندوق وإقليم إيميليا رومانيا، الشريك التعليمى الإيطالى، الأحد المقبل 13 أكتوبر الجارى.
 
يأتى ذلك فى إطار الشراكة الفنية بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وإقليم إيميليا رومانيا الإيطالى الشريك التعليمى للصندوق، فى مجال المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة.
 
 وقال الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن تلك الاتفافية المزمع توقيعها تتيح لمجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأبو غالب، استخدام إطار المؤهلات بالإقليم في وضع المناهج المبنية على نظام الجدارات وفقاً لإطار المؤهلات الأوروبية.
 
وأضاف فى بيان صحفى اليوم الخميس أن تطبيق نظام الجودة المطبق بالإقليم شامل الجانب التعليمي والإداري، وتطبيق نظم التقييم الحديثة المتبعة بالإقليم، ومنح الخريجين شهادات من الجانب الإيطالي بنهاية كل مرحلة من مراحل المجمع.
 
وأشار الحيوى إلى أن مجمعى التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأبو غالب تم إنشائهم بالشراكة بين حكومتى مصر وإيطاليا من خلال برنامج تبادل الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية.
 
من جانبه قال الدكتور جان هنري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب، إن المجمع يشمل تخصصي تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، ويشمل مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم تخصصي تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي. 
 
وأضاف أن مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة تعتمد في نظامها التعليمي على ثلاث مراحل دراسية متتابعة تتكون من 3 سنوات، ثم سنتان، ثم سنتان، لتمنح على التوالي شهادات دبلوم فني ودبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي.
 
وأوضح أن كل مجمع يتكون من المراحل التعليمية الثلاثة بالإضافة إلى مركز تدريب مهني يخدم الصناعة المحيطة، وتتشارك المكونات الأربعة لأي مجمع في المعامل والورش وهيئة التدريس ونظم توكيد الجودة، لتصبح منظومة متكاملة تعمل على تطوير خريجي التعليم الفنى.
 

التربية والتعليم

صندوق تطوير التعليم

المجمعات التكنولوجيا

برتوكول تعاون مع إقليم ايميليا

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