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صفة مشتركة بين البشر وحيوان السمندل تساعد فى علاج التهاب المفاصل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:30 م
صفة مشتركة بين البشر وحيوان السمندل تساعد فى علاج التهاب المفاصل حيوان السمندل
كتب بيتر إبراهيم

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يمتلك البشر قدرة تشبه حيوان "السمندل" على إعادة نمو الغضاريف في المفاصل ، على عكس الاعتقاد الشائع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون جزيئات قوية في الجسم تشجع نمو بروتينات جديدة في النسيج الضام، وهذه العملية تشبه تلك الموجودة في السمندل والبرمائيات التي تشبه السحلية وقدرتها على التعافي من الأضرار التي لحقت بجسمها.

ويأمل العلماء أن يؤدي هذا إلى علاج التهاب المفاصل ، وهي حالة مؤلمة غير قابلة للشفاء حاليًا.

وقال علماء جامعة ديوك إن هذه النتائج قد تمهد الطريق للعلاجات التي تساعد الإنسان على نمو أطرافه بعد الإصابة.

والغضروف الذي يغطي العظام يدمر على مر السنين، مما يؤدي إلى فرك العظام ضد بعضها البعض، وإصلاح الغضروف محدود للغاية حاليًا لأن الإصابات يصعب شفاؤها نظرًا لعدم وجود إمدادات دم إلى الأنسجة.

وعلاج التهاب المفاصل ، الذي يصيب حوالي تسعة ملايين شخص في المملكة المتحدة و 30 مليون في الولايات المتحدة ، يدور حول تغيرات نمط الحياة لتخفيف الألم.

ووجد العلماء أن جزيئات تسمى microRNA تدفع إنتاج بروتينات جديدة داخل الغضاريف البشرية - كما هو الحال في الحيوانات.

وتم العثور عليها بمستويات أعلى في الحيوانات المعروفة بإصلاح الأطراف أو الزعانف أو الذيل ، مثل السمندل، وتباين نشاط microRNA بشكل كبير حسب موقعه - كان أعلى في الكاحلين ، مقارنة بالركبتين والوركين.

MicroRNA يعمل عن طريق إسكات الحمض النووي الريبي والذي يمنع ثم إنتاج الكولاجين الجديد عن طريق التحكم في التعبير الجيني.

عند مناقشة اكتشاف أن الغضروف يمكن إعادة نموه في المفاصل ، قال الأطباء: "نحن نسميها" السمندل الداخلي ".

وأضاف الباحثون: "نعتقد أن هذه آلية أساسية للإصلاح يمكن تطبيقها على العديد من الأنسجة ، وليس فقط الغضروف".

 

 


حيوان السمندل

علاج التهاب المفاصل

التهاب المفاصل

المفاصل

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