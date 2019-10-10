صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طلبت فيها منع زوجها من السفر بعد رفضه دفع نفقة طفليها، وصدور أحكام بحبسه لامتناعه عن سداد 63 ألف جنيه متجمد نفقة، امتناعه عن تحمل مسئوليته فى رعايتها وأطفاله، منذ 4 سنوات، إثر خلافات نشبت بينهما، ليرفض تطليقها، ويتركها معلقة.

وأوضحت "هايدى.ر.ا" ابنة الـ 34 عاما:" تعرضت للعنف على يد زوجى لمدة 7 سنوات، حيث استولى على منقولاتى ومنزلى، عقابا على رفضى زواجه من أخرى وقبول العيش معها فى منزل واحد، وتركنى معلقة، ورفض الإنفاق على طفليه وصرخ فى وجهى وعنفنى، ليدعو عليهم بالموت، حتى يتخلص من عبئ نفقاتهم".

وتكمل: "اضطر والدى على تحمل جميع النفقات رغم ضيق حاله، ومع ذلك عدت إلى أهله، وأنا أحمل على كتفى أطفاله، بعدما فشلت بتوفير النفقات، لأتعرض للطرد، وبعدها قررت رفع دعوى طلاق، ولكنى فشلت فى الحصول على حكم حتى الآن".

وتضيف الزوجة: "أقمت قضية أجر مسكن ونفقة ومصروفات مدرسية، فصدر لى عدة أحكام، إلا أن زوجى امتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ63 ألف، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكنى غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم ".