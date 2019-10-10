صربيا وألبانيا ومقدونيا يتفقون على حرية تنقل المواطنين بنهاية 2021

بلجراد أ ش أ

اتفقت صربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، على السماح لمواطنيهم بالانتقال بحرية بين البلدان الثلاثة بدون حمل جواز سفرهم مع نهاية عام 2021، فضلا عن تسهيل مرور البضائع بشكل أسرع من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء ألبانيا ومقدونيا الشمالية حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "نطمح إلى خلق ظروف تسمح للمواطنين استخدام بطاقات هويتهم فقط لعبور الحدود بين البلدان الثلاثة مع نهاية 2021".

وأضاف فوتشيتش، أن الاتفاق يهدف إلى نفع المواطنين الذين يستحقون مستقبل ومستويات معيشة أفضل، ومعدل بطالة أقل، مشيرا إلى أن القرار لا يتعارض مع مشروعات انضمام دول البلقان للاتحاد الأوروبي.

ونوه فوتشيتش، إلى أن الاجتماع المقبل بين القادة الثلاثة سيعقد فى العاشر من نوفمبر المقبل فى مقدونيا الشمالية، لافتا إلى أنه سيتم دعوة باقى دول البلقان الثلاثة إلى هذا الاجتماع.

يذكر أن صربيا وألبانيا وبوسنيا وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، تأمل فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن عملية انضمامها واجهت تباطؤا بسبب تعثر إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" إلى جانب عوامل أخرى.