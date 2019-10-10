سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة القليوبية " توصى بالغلق الإدارى لـ 6 منشآت غذائية وتحرر 18 محضر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:21 م
"صحة القليوبية " توصى بالغلق الإدارى لـ 6 منشآت غذائية وتحرر 18 محضر جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بدائرة المحافظة العديد من الحملات، وذلك بتوجيهات من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق ومحلات بيع الأسماك والفسيخ والباعة الجائلين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن الحملة تضمنت المرور على 21 منشأة، حيث تم سحب 39 عينة أغذية لفحصها بالمعامل، وتحرير 18 محضر جنحة صحية، وإعدام 70 كيلو فسيخ وسردين وأسماك لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التوصية بالغلق الإداري لـ 6 منشأة غذائية منها 4 لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة، وإحداها لوجود خطر داهم على الصحة العامة، والأخير لكلا السببين.

وأوضحت المديرية، أن هذا يأتي فى إطار تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم،  محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وخاصة محلات بيع الأسماك واللحوم بأنواعها، وحرص وزارة الصحة متمثلة في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على أن يكون الغذاء الذي يستهلكه الجمهور آمناً وأن تمنع الأمراض من خلال عوامل خطورة ميكروبية أو من عوامل خطورة كيماوية من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

 

 

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

محافظة القليوبية

أسواق القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة القليوبية: الانتهاء من قوائم الانتظار بمستشفى شبين القناطر الأسبوع المقبل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:22 ص

صحة القليوبية: فحص 2 مليون و970 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس سى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 ص

"صحة القليوبية": 6 مستشفيات قيد التطوير بتكلفة 762 مليون جنيه

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:43 م

صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات ذكري حرب أكتوبر وإلغاء الإجازات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:24 ص

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية أجهور الكبرى بالقناطر الخيرية

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة