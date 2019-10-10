"صحة القليوبية " توصى بالغلق الإدارى لـ 6 منشآت غذائية وتحرر 18 محضر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بدائرة المحافظة العديد من الحملات، وذلك بتوجيهات من الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق ومحلات بيع الأسماك والفسيخ والباعة الجائلين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن الحملة تضمنت المرور على 21 منشأة، حيث تم سحب 39 عينة أغذية لفحصها بالمعامل، وتحرير 18 محضر جنحة صحية، وإعدام 70 كيلو فسيخ وسردين وأسماك لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التوصية بالغلق الإداري لـ 6 منشأة غذائية منها 4 لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة، وإحداها لوجود خطر داهم على الصحة العامة، والأخير لكلا السببين.

وأوضحت المديرية، أن هذا يأتي فى إطار تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وخاصة محلات بيع الأسماك واللحوم بأنواعها، وحرص وزارة الصحة متمثلة في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على أن يكون الغذاء الذي يستهلكه الجمهور آمناً وأن تمنع الأمراض من خلال عوامل خطورة ميكروبية أو من عوامل خطورة كيماوية من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.