شجاعة سيدة.. أنقذت طفلة من يد "أمنا الغولة" فى شبرا الخيمة.. اعرف التفاصيل

كتب كريم صبحى

سيدة شجاعة أنقذت طفلة من يد متسولة، على طريقة "أمنا الغولة" فى فيلم العفاريت والتى كانت تطلق عليها "الكتعة"، مواطنة أراد القدر أن تكون سببا فى خلاص طفلة، من جحيم عذاب كانت تعيش فيه مع متسولة تقيم لها حفلات تعذيب دون أى رحمة او شفقة، حيث خطفتها من حضن والديها الذين ربما يبحثان عنها فى كل مكان حتى الآن.

واستمعت نيابة ثان شبرا الخيمة ، برئاسة المستشار عمرو عوض وبإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام، لأقوال السيدة التى أنقذت الطفلة من المتهمة، وقالت أمام النيابة إنها أثناء سيرها مصادفة فى الشارع فوجئت ببكاء طفلة بصحبة سيدة متسولة ، وبالاقتراب منها وجدت أثار حروق وكدمات تعذيب على يدها ووجها، فأمسكت بها واستغاثت بالمارة للقبض على المتهمة وإنقاذ الطفلة منها.

وأضافت أن المتهمة توسلت إليها لعدم الإبلاغ عنها، وطلبت أن تتركها وتأخذ الطفلة، إلا أنها صممت إبلاغ شرطة النجدة بالواقعة التى حضرت وألقت القبض على المتهمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها طفلة تبلغ من العمر عامين، تعرضت لحفلات تعذيب، بالكى بالنار والضرب على يد المتهمة سيدة تتسول بها فى محطات المترو والشوارع لاستعطاف المارة والحصول منهم على أموال .

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها، تم اختطافها من أسرتها، وأن المتهمة ليست والدتها وتتسول بها، حيث تقيم برفقتها فى شقة، وكانت تعذبها.

وكشفت مناظرة النيابة للمجنى عليها وجود أثار حروق وكدمات فى كل أنحاء جسد الطفلة واعترفت المتهم بتعذيب الطفلة.