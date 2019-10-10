شاهد.. مذيعة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال تحليلها للعدوان على سوريا

كتب: أحمد علوى

تعرضت مذيعة، شبكة ان بى سى كورتنى كوب لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال إذاعة الأخبار العاجلة صباح الأربعاء.

كانت كيوب ، التى تغطى الأمن القومى والبنتاجون ، تتحدث عن توغل تركيا فى سوريا والضربات الغاشمة على مناطق الشمال السورى، عندما جاء ابنها البالغ من العمر 4 سنوات من يسارها رافضاً تركها، قبل أن يتم قطع الشاشة بصورة للمنطقة محل العدوان.

وقالت كيوب وهى تبتسم وهى تبتسم بلطف، "معذرة ، طفلى موجود هنا، خلال البث الحي".

يذكر أن العالم اجمع يتابع عن كثب القضية السورية والعدوان التركى عليها، إذ أعلن أردوغان أمس الأربعاء، بدء العدوان التركي بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.