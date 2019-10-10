شاهد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة توجه تحذيرا لتركيا بشأن سوريا

نيويورك/الأمم المتحدة: إنجى مجدى

وجهت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلى كرافت، تحذيرا لتركيا بمواجهة عواقب حال فشلها فى حماية المدنيين شمال شرق سوريا والسماح بعودة صعود تنظيم داعش جراء الاعتداء التركى الجارى على المنطقة.

وقالت كيلى فى إفادة للصحفيين فى الأمم المتحدة، الأربعاء، عقب جلسة مشاورات مغلقة فى مجلس الأمن حول الهجوم العسكرى التركى على المنطقة الكردية شمال سوريا، "كما أوضع الرئيس ترامب فإن الولايات المتحدة لا تدعم بأى سبيل قرار الحكومة التركية لشن العملية السعكرية فى شمال شرق سوريا.. الرئيس ترامب أكد على أن تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن حماية السكان الاكراد والاقليات الدينية".

وأضاف أن تركيا تتحمل المسئولية أيضا عن إبقاء كافة عناصر داعش فى السجن. وشددت أن الفشل فى اتباع القواعد فى حماية المدنيين والفشل فى ضمان أن عناصر داعش لن تستغل هذه العملية للعودة سيكون له عواقب.