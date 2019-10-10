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شاهد.. أغنية طالبات كفر الدوار خلال الكشافة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:49 م
شاهد.. أغنية طالبات كفر الدوار خلال الكشافة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى طالبات كفر الدوار
البحيرة - ناصر جودة

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غنى طالبات مدرسة الثانوية بنات بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، أغنية خلال حصة الأنشطة الرياضية بحضور المسئولين عن المدرسة، وهو ما أثار عدد من ردود الفعل بين رواد السوشيال ميدايا، حتى وصل اسم المدينة ليكون ترند.

وتضمنت الأغنية بعض الكلمات التى أثارت سخرية المتابعين ومنها "يا أنا يا مفيش أصلى معنديش فى الثانوى هزار.. أوووه يا فرافيرو يا.. كل مكان بنروحه بنقولهم من كفر الدوار".

 

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مقطع الفيديو لطالبات المدرسة الثانوية دفع اسم مدينة كفرالدوار أشهر مدن صناعة الغزل والنسيج فى مصر لتكون" ترند" فى لحظات وتتصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إحالة المسئولين عن مدرسة الثانوية بنات بكفر الدوار للتحقيق لتقصيرهم فى اعمالهم وإهمال  الإشراف على الطالبات ، مضيفا أن هذه الواقعة ليست فى طابور الصباح كما يتردد ولكنه خلال حصة كشافة مدرسية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أن الأمر تم بحسن نية وتم تأويلة بشكل أكثر مما يحتمل على  مواقع التواصل خاصة وأغلب اغانى الكشافة من النوع المرح ، مشيرا إلى أنه تشكيل لجنة موسعة لمراجعة كافة الأعمال الفنية المقدمة بالمدارس وبث الأغانى الوطنية والهادفه التى تعمق الانتماء وتحفز الطلاب على الاجتهاد والتفوق.

 


كفر الدوار

طالبات كفر الدوار

تعليم البحيرة

محافظه البحيره

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