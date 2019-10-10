شاب يقتل زوجة أبيه بعد محاولة التحرش بها في بنى سويف

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على التخلص من زوجة أبيه لتهديدها له بفضح أمره أمام والده بعدما حاول التعدي عليها والتحرش بها داخل منزل والده بمحافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارًا من العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة ببا يفيد بإبلاغ مصطفى .س مقيم دائرة المركز بعثوره على زوجته "نعمة.ر" 27 سنة ربة منزل جثة هامدة داخل فراشها بمنزلهما بمنطقة طراد النيل بمدينة ببا.

وعلى الفور انتقل الرائد مصطفى أبو طالب رئيس مباحث قسم شرطة ببا إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة تبين وجود آثار خنق وأن هناك شبه جنائية أدت إلى الوفاة.

وعلى الفور كثفت وحدة مباحث مركز شرطة ببا جهودها لكشف غموض مقتل ربة المنزل وبتضييق الخناق حول المحيطين بالمجني عليها اعترف عصام.م.س 17 سنة نجل زوج المجنى عليها بأنه حاول التحرش بزوجة أبيه داخل غرفتها والتعدي عليها جنسيا إلا أنها رفضت ومنعته وهددته بفضح أمره أمام زوجها.

وتابع المتهم في اعترافاته أمام الرائد مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا أنه أقدم على التخلص من زوجة أبيه بخنقها داخل فراش نومها قبل مجيء والده وفضح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.