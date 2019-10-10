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سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها لرفضه دفع 16 ألف أجر أتوبيس مدرسى لأطفالها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:26 ص
سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها لرفضه دفع 16 ألف أجر أتوبيس مدرسى لأطفالها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى بدفع 16 ألف أجر أتوبيس مدرسى لأطفالها الثلاثة، وذلك بعدما امتنع الأب عن رعايتهم أو السؤال عنهم بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، بسبب رفضها الاستقالة من عملها والمكوث بالمنزل بعد 14 عاما على زواجهما وشغلها الوظيفة .

وقالت "نورهان .ع.أ" فى دعواها أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت المدعى عليه" عادل.أ" بعقد زواج شرعى، وأنجبت منه 3 أطفال، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم بسبب اكتشافها تخطيطه لزواجه عليها، ومحاولته إجبارها على الاستقالة من عملها، والانتقال لمنزل أهله، لرعاية والدته المريضة، لتحصل على الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، فرد عليها برفضه الإنفاق، ومساومتها على التنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة الطفل.

ودفعت، بيسر حالة زوجها المادية، وتقاضيه شهريا أكثر من 25  ألف جنيه ، كراتب أساسى من عمله بخلاف الحوافز، مشيرة إلى أن الطفل يحتاج  إلى مصروفات الأتوبيس المدرسى مثل أصدقائه، وأولاد أقاربه، كما اعتادوا أثناء عيشهم برفقة الأب مساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى .


محكمه الاسره

نفقه اتوبيس مدرسي

خلافات زوجيه

الطلاق للضرر

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