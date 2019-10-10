سناتور إيطالى: هجوم تركيا يهدد بخطر حقيقى من تنامى نشاط "داعش" فى سوريا

كتبت فاطمة شوقى

قال السناتور من حركة خمس نجوم الإيطالية لونيو فاليريو رومانو إن "العمل العسكرى أحادى الجانب من قبل تركيا فى شمال شرق سوريا يهدد بإعطاء مساحة لمقاتلى تنظيم داعش الإرهابى الذين هزمهم الأكراد من وحدة حماية الشعب"، واصفا الأكراد بحلفاء إيطاليا "الشجعان فى مكافحة الإرهاب".

وأضاف رومانو، وهو عضو في لجنة الدفاع في قصر ماداما، في مذكرة: "تُظهر الأخبار الأولى التي تأتي إلينا من سوريا أن إرهابيي الخلافة يستغلون بالفعل الهجوم التركي لتحويل أنظارهم نحو كوبانى"، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار رومانو إلى أن أكثر المخاطر الحقيقية هو أن الأكراد لم يصبح فى استطاعتهم السيطرة على 12 ألف من أفراد ميليشيات تنظيم داعش الذين يحتجزهم الأكراد فى معسكرات.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء أمس ، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.