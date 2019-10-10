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سكرتير عام الدقهلية يطلب دراسة لنقل محطة التموين بإدارة المركبات خارج المبنى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:03 م
سكرتير عام الدقهلية يطلب دراسة لنقل محطة التموين بإدارة المركبات خارج المبنى الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية ، إدارتي الانتاج التعاوني بمشعل وادارة المركبات بالمنصورة ، وتفقد الحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جدية وانتظام العمل فيها. 

ووجه السكرتير العام المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات برفع كفاءة الإدارة وتطوير المكان وإعادة تنظيم مخازن الزيت وقطع الغيار ورفع مستوى النظافة داخل وخارج المبنى وتكثيف أعمال الصيانة لكافة المعدات والسيارات .
 
وطلب السكرتير العام عرض دراسة تفصيلية بنقل محطة تموين السيارات والتي تخدم القطاع الحكومي بالمحافظة لاقامتها خارج المبنى وتقديم خدماتها للقطاع الحكومي بالاضافة لتموين السيارات المملوكة للمواطنين. 
 
وأشار السكرتير العام، إلى أن تقديم الخدمة للمواطنين من شأنه توفير دخل مالي للحكومة وأضاف أن يتم محاسبة جهات القطاع الحكومي شهريا.
 
 
 
 
 
 

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