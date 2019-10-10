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سكاى نيوز: النرويج تعلق تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا بسبب العدوان على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:21 م
سكاى نيوز: النرويج تعلق تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا بسبب العدوان على سوريا الجيش التركى يضرب سوريا
كتب هيثم سلامة

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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن دولة النرويج العضو في حلف الأطلسى ، علقت تصدير أى شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا ، بسبب العدوان على سوريا 

وكان أردوغان ، أعلن أمس الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى،  أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى ، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى. 


النرويج

تركيا

حلف الأطلسي

الأسلحة

الجيش التركى

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