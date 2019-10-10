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سقوط هارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر بمدينة نصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:52 ص
سقوط هارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر بمدينة نصر المتهم
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على هارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، من ضبط "احمد . أ" ، 31 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر اول،  والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3319 لسنة 2017م   الأميرية " مخدرات "، والمقضي فيها بالسجن المؤبد مستقلا السيارة رقم ر ى و 465 ماركة BMW سوداء اللون ( مستأجرة ) اثناء تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر اول،  وبحوزته"  27 كيلو جرام حشيش  ،6000 قرص مخدر ، طبنجة صوت عيار 9مم و3 طلقات صوت ، مبلغ مالى 51.600 جنيه ، 2 هاتف محمول ، ميزان حساس".
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 
 
 

مباحث القاهرة

المواد المخدرة

بيع مخدرات

مدينة نصر

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