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سفير مصر فى روما يتوقع زيادة أعداد السياحة الإيطالية خلال الفترة المقبلة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:48 م
سفير مصر فى روما يتوقع زيادة أعداد السياحة الإيطالية خلال الفترة المقبلة السفير هشام بدر
(أ ش أ)

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توقع السفير هشام بدر سفير مصر بروما، أن تشهد السياحة الإيطالية إلى مصر زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح السفير بدر للجناح المصرى بالمعرض السياحى الدولى فى مدينة (ريميني) الإيطالية لهذا العام، حيث ترأس الوفد المصرى المشارك المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة فى مصر، وعماد فتحى مدير عام السياحة الدولية بوزارة السياحة.

وأشار السفير هشام بدر- فى تصريح اليوم الخميس، على هامش الافتتاح- إلى وجود جهود كبيرة لفتح مسارات جديدة للسياحة الإيطالية فى مصر، عبر زيادة معدلات الرحلات الجوية بين مصر وإيطاليا، مستشهدًا بالزيادة التى شهدتها الرحلات الأسبوعية واليومية، وكذلك إعادة إطلاق الرحلات البحرية بين البلدين، لاسيما مع جزيرة صقلية الإيطالية التى ترتبط مع مصر بالعديد من الروابط التاريخية والثقافية وتحظى مصر لدى قاطنيها بمكانة خاصة، فضلاً عن زيادة الحملات الترويجية السياحية بإيطاليا.

وقال إن الجناح المصرى شهد هذا العام توافدًا كبيرًا من جانب مرتادى المعرض والاتحادات السياحية الإيطالية والدولية على حد سواء، وهو ما يعكس الشغف الكبير لدى الإيطاليين لزيارة الوجهات السياحية المصرية بمختلف أنواعها.

ولفت إلى أن المعرض السياحى الدولى بمدينة (ريميني) يعد أكبر فعالية للترويج للسياحة فى إيطاليا، خاصة لما يوفره من ملتقى دولى للعديد من اتحادات السياحة وكبار منظمى الرحلات ووكلاء السياحة بتغطية إعلامية دولية.

وأوضح السفير هشام بدر أن المشاركة المصرية هذا العام تكتسب أهمية خاصة كونها تأتى فى سياق انتعاش تشهده معدلات السياحة الإيطالية إلى مصر، معربًا عن التوقعات باستمرار الزيادة فى معدلات السياحة الإيطالية لتستعيد مستوياتها القياسية السابقة، ومستشهدًا بما لمسه الوفد المصرى من اهتمام كبير من الاتحادات الإيطالية والوكالات السياحية بتنظيم برامج سياحية إلى مصر والتعرف على التطورات الأخيرة بقطاع السياحة.

ونوه بدر بأن ذلك الاهتمام يأتى على خلفية الجهود الكبيرة المبذولة للترويج السياحى فى إيطاليا وعقد المعارض المصرية المؤقتة والفعاليات الترويجية، ومن بينها عقد المعرض الثقافى المصرى فى مدينة فيتيربو، الذى عقد لمدة ستة أشهر خلال العام الماضى والذى شهد توافدًا كبيرًا من السياح الإيطاليين، فضلاً عن عقد شراكات مع منصات ترويجية مهمة فى إيطاليا مثل مجموعة قنوات (MediaSet) الإيطالية، والتى تم خلالها تصوير وعرض 25 حلقة عن الحضارة المصرية القديمة، والتى يستمر عرضها بالتلفزيون الإيطالى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر هذا العام، مشيرًا إلى أن معدلات المشاهدات للبرنامج وصلت لمعدلات قياسية.

وشارك فى افتتاح الجناح المصرى بالمعرض من الجانب الإيطالى نائبة وزيرة الثقافة الإيطالية لورينزا بوناكورسى ولفيف من ممثلى كبرى اتحادات السياحة الإيطالية والدولية.

 

 


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