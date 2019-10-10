سفير الهند بالقاهرة يفتتح جناح دولته بمعرض لشركات المنسوجات

كتبت – هناء أبو العز

افتتح راهوال كواليشيرايث ، سفير الهند بالقاهرة يرافقه كل من المهندس محمد عبد السلام ، رئيس غرفة المنسوجات اتحاد الصناعات المصرية وعلى شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة بالغرفة التجارية ، الجناح الهندى بمعرض لشركات المنسوجات.



أثناء افتتاح السفير للمعرضM

واكد السفير الهندى بان العديد من الشركات الهندية، تحرص على المشاركة فى مثل تلك الفاعليات من أجل استكشاف الفرص التجارية المحتملة وبناء شراكة تعاونية طويلة الأجل مع شركات الغزل والنسيج المصرية، واضاف بان فاعلية فاشون تكس تشهد مشاركة وفد من مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية، ومجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية (SRTEPC) الذي يضم 30 شركة منسوجات هندية في معرض كايرو فاشون وتكس والذى يستمر الى يوم 12 اكتوبر 2019. وتقوم الشركات الهندية بعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك: الغزل والأقمشة والمنسوجات والأقمشة المطرزة والمنسوجات الأخرى. وستساعد مشاركة الشركات الهندية في تسهيل التفاعل بين الشركات الهندية والمصرية من أجل إقامة روابط فعالة فيما بينها.



معرض المنسوجات

وتعتبر منتجات النسيج عنصر مهم في التجارة الثنائية بين الهند ومصر. وتعد الهند ثالث أكبر مورد للمنسوجات والملابس إلى مصر، حيث قامت بتصدير ما قيمته 390 مليون دولار أمريكي في عام 2018، فى حين تحتل المرتبة الأولى في تصدير غزول القطن حيث بلغت قيمة صادراتها من الغزل والنسيج 175 مليون دولار أمريكي في عام 2018. وتعتبر صناعة النسيج الهندية صناعة حديثة ونابضة بالحياة. وقامت العديد من الشركات المصنعة بإقامة مصانع حديثة لإنتاج كميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة لتلبية الطلب.



صور من المعرض

وقد شارك مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية ومجلس ترويج صادرالمنسوجات الصناعية فى دورتى عامى 2017 و2018 لمعرض كايرو فاشون وتكس. وخلال المعرض، سيكون لكل من مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية ومجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية مكانين مخصصين لتقديم معلومات عنهما. كما سيقوم مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية باطلاع الزائرين على معلومات حول المعرض الهندي للشركات والخاص بالأقمشة القطنية والمسمى "اينديا تيكسبو" الذي ينظمه المجلس في الفترة من 17-19 مارس 2020 فى مدينة كويمباتور بولاية تاميل نادو بالهند. وسيقوم مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية برعاية مشاركة كبار المشترين والمستوردين من مصر في هذه الفاعلية.

وكانت مصر واحدة من أهم شركاء الهند التجاريين التقليديين في المنطقة العربية والإفريقية خلال العام 2018-2019. وزادت التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة 23٪ لتصل إلى ما قيمته 4.55 مليار دولار أمريكي في 2018-2019 مقارنة بـ 3.68 مليار دولار أمريكي في 2017-2018.

وتحتل الهند المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين لمصر كما أنها تعتبر ثامن أكبر مستورد للبضائع المصرية وعاشر أكبر مصدر للبضائع الهندية لمصر.