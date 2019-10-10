سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفير الهند بالقاهرة يفتتح جناح دولته بمعرض لشركات المنسوجات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:24 م
سفير الهند بالقاهرة يفتتح جناح دولته بمعرض لشركات المنسوجات السفير الهندى يفتتح المعرض
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح  راهوال كواليشيرايث ، سفير الهند بالقاهرة يرافقه كل من المهندس محمد عبد السلام ، رئيس غرفة المنسوجات اتحاد الصناعات المصرية وعلى شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة بالغرفة التجارية ، الجناح الهندى بمعرض لشركات المنسوجات.
WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.30.31 PM
أثناء افتتاح السفير للمعرضM
 
 واكد السفير الهندى بان العديد من الشركات الهندية، تحرص على المشاركة فى مثل تلك الفاعليات  من أجل استكشاف الفرص التجارية المحتملة وبناء شراكة تعاونية طويلة الأجل مع شركات الغزل والنسيج المصرية، واضاف  بان فاعلية فاشون تكس تشهد مشاركة وفد من مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية،  ومجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية (SRTEPC) الذي يضم 30 شركة منسوجات هندية في معرض كايرو فاشون وتكس والذى يستمر الى يوم 12 اكتوبر 2019. وتقوم الشركات الهندية بعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك: الغزل والأقمشة والمنسوجات والأقمشة المطرزة والمنسوجات الأخرى. وستساعد مشاركة الشركات الهندية في تسهيل التفاعل بين الشركات الهندية والمصرية من أجل إقامة روابط فعالة فيما بينها.
 
WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.30.30 PM (1)
معرض المنسوجات
وتعتبر منتجات النسيج عنصر مهم في التجارة الثنائية بين الهند ومصر. وتعد الهند ثالث أكبر مورد للمنسوجات والملابس إلى مصر، حيث قامت بتصدير ما قيمته 390 مليون دولار أمريكي في عام 2018، فى حين تحتل المرتبة الأولى في تصدير غزول القطن حيث بلغت قيمة صادراتها من الغزل والنسيج 175 مليون دولار أمريكي في عام 2018. وتعتبر صناعة النسيج الهندية صناعة حديثة ونابضة بالحياة. وقامت العديد من الشركات المصنعة بإقامة مصانع حديثة لإنتاج كميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة لتلبية الطلب.
 
WhatsApp Image 2019-10-10 at 5.30.29 PM
صور من  المعرض
 
وقد شارك مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية ومجلس ترويج صادرالمنسوجات الصناعية فى دورتى عامى 2017 و2018 لمعرض كايرو فاشون وتكس. وخلال المعرض، سيكون لكل من مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية ومجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية مكانين مخصصين لتقديم معلومات عنهما. كما سيقوم مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية باطلاع الزائرين على معلومات حول المعرض  الهندي للشركات والخاص بالأقمشة القطنية والمسمى  "اينديا تيكسبو" الذي ينظمه  المجلس في الفترة من 17-19 مارس 2020 فى مدينة كويمباتور بولاية تاميل نادو بالهند. وسيقوم مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية برعاية مشاركة كبار المشترين والمستوردين من مصر في هذه الفاعلية.
 
 
وكانت مصر واحدة من أهم شركاء الهند التجاريين التقليديين في المنطقة العربية والإفريقية خلال العام 2018-2019. وزادت التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة 23٪ لتصل إلى ما قيمته 4.55 مليار دولار أمريكي في 2018-2019 مقارنة بـ 3.68 مليار دولار أمريكي في 2017-2018. 
وتحتل الهند المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين لمصر كما أنها تعتبر ثامن أكبر مستورد للبضائع المصرية وعاشر أكبر مصدر للبضائع الهندية لمصر.
 

الهند

معرض منسوجات

الجناح الهندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند تتهم تركيا بـ "تقويض" الاستقرار فى المنطقة بعد العدوان على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:37 م

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر سقوط شاحنة فى نهر بالهند

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:20 م

صدمة فى الوسط الفنى لرحيل المخرج شوقى الماجرى.. نجوم الوطن العربى ينعونه.. السفير التونسى: نقل جثمانه فى أقرب وقت.. وهند صبرى تتدخل لإنهاء الإجراءات.. والعزاء فى دمشق السبت.. وصبا مبارك طليقته تعلن الحداد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:51 م

صور.. "تعليم القليوبية" تكرم طالبة لمشاركتها فى مسابقة دولية بالهند

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:22 م

مصرع 3 أطفال إثر غرق قارب فى الهند

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة