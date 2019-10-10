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سفارة مصر فى جنوب أفريقيا تحتفل بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:08 م
سفارة مصر فى جنوب أفريقيا تحتفل بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر احتفالية جنوب افريقيا
كتبت - هناء أبو العز

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أقام مكتب الدفاع المصري في "بريتوريا- جنوب أفريقيا"، احتفالية القوات المسلحة المصرية بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، وذلك بحضور السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا، والفريق "V.R. Masodno"، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجنوب أفريقية، ممثلاً عن الفريق "Solly Shoke" قائد قوات الدفاع الجنوب أفريقية، وأمين عام قيادة جيش الدفاع الجنوب أفريقي، وعدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بجيش الدفاع الجنوب أفريقي ونوابهم وبعض ممثليهم، والملحقين العسكريين، إضافة إلى رموز وأعضاء الجالية المصرية والجاليات العربية.
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بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية مصر العربية، والترحيب بالحضور، ثم ألقى العميد بحري "أحمد علاء الدين" رئيس الملحقية العسكرية المصرية في "جنوب أفريقيا" كلمة قام فيها بتهنئة الشعب المصري بمناسبة مرور 46 عاماً على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما قدم التهنئة للشعوب العربية والأفريقية لما كان لها من تضحيات دفاعاً عن الحق وسعياً لاسترداد الكرامة.
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وقال ملحق الدفاع المصري في "بريتوريا"، أن نصر أكتوبر جاء بعد فترة عصيبة، تحلى الشعب المصري فيها بقيم التضحية والانضباط، وتم التغلب فيها على العديد من التحديات في ملحمة وطنية يشهد لها العالم ببراعة التخطيط وحسن الإدارة وبسالة الأداء وإنجاز المهام والتحلي بالصبر، كما أكد "علاء الدين" أن الشعب المصري وقواته المسلحة يسطران الآن تاريخاً في ملحمة وطنية جديدة فريدة تستهدف عبور الوطن وتغلبه على التحديات التنموية في مرحلة تشهد العديد من الإنجازات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها، من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري العظيم.
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وأشار "علاء الدين" إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد أن الاقتصاد المصري أصبح الآن من بين الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، كما أشار إلى الجهود المصرية على مستوى القارة الأفريقية، والتي تم تتويجها بإعلان السيد الرئيس "عبدالفتاح السيسى"، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في "نيامي- النيجر" يوليو 2019، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، والتي تستهدف تسهيل الحركة التجارية بين الدول الأفريقية، وإزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية.
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ونوه "علاء الدين" في كلمته إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربي، وجهود "مصر" في القضاء على الارهاب والتطرف والتضحية بالعديد من الشهداء الأبرار، مُشيراً إلى أن تلك المعركة  أوجبت على القوات المُسلحة المصرية تنويع مصادر تسليحها وتطوير أنظمة عملها براً وبحراً وجواً لمواجهة التحديات والأخطار المُحتملة، مُشيراً في ذلك إلى التعاون بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة في جنوب أفريقيا في الفترة الأخيرة.
 
وفي نهاية كلمته، قدم العميد بحري "أحمد علاء الدين"، ملحق الدفاع المصري في "بريتوريا" الشكر إلى الجميع في إطار قرب انتهاء فترة انتدابه للعمل في "جنوب أفريقيا" مؤكداً أن فترة تواجده شهدت علاقات من الود والاحترام توجب استمرار التواصل والتعاون في المستقبل.
 
 

جنوب افريقيا

6 أكتوبر

سفير مصر فى جنوب افريقيا

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