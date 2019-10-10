سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى ينفى صحة تقارير إعلامية عن وديعة إماراتية بمليار و400 مليون دولار

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:29 م
سعد الحريرى ينفى صحة تقارير إعلامية عن وديعة إماراتية بمليار و400 مليون دولار سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية
بيروت أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، بصورة قاطعة، صحة تقارير إعلامية زعمت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقدم إلى لبنان وديعة بمبلغ مليار و 400 مليون دولار، يتم إيداعها فى مصرف لبنان (البنك المركزي) من دون فوائد.

وأكد المكتب الإعلامى لـ الحريرى – فى بيان له مساء اليوم – أن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، داعيا الجميع فى لبنان إلى وقف التكهنات التى من شأنها "أن تشوش على النتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التى أجراها قبل أيام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكان الحريرى قد أجرى قبل أيام زيارة رسمية إلى الإمارات، استمرت لمدة يومين على رأس وفد وزارى واقتصادى كبير، وشارك خلالها فى مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد فى العاصمة أبو ظبي، إلى جانب إجرائه محادثات مع كبار المسئولين الإماراتيين وفى مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعلنت الإمارات - خلال زيارة الحريرى - عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، وهو القرار الذى قوبل بترحيب لبنانى واسع، كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية عن تلقيه وعودا من الجانب الإماراتى بضخ استثمارات ومساعدات مالية لصالح لبنان، على نحو يعين البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة.

 


سعد الحريرى

لبنان

أخبار لبنان

تقارير إعلامية

وديعة إماراتية

مليار و400 مليون دولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة