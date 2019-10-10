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سانا: العدوان التركى يكثف غاراته على تل أبيض شمال سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:22 م
سانا: العدوان التركى يكثف غاراته على تل أبيض شمال سوريا الحرب فى سوريا
كتب: أحمد علوى

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تشن قوات العدوان التركية، غارات مكثفة على مدينة تل أبيض قرب الحدود شمال الرقة، حسبما أعلنت وكالة اأنباء السورية.

وأعلنت الوكالة "سانا"، استشهاد 4 مدنيين و إصابة 4 أخرين فى محيط منطقة تل أبيض، نتيجة قصف العدوان التركى على سوريا .

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها أكدت الخارجية المصرية أمس الأربعاء ، إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر  ،المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


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