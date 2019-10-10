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زوجة تقيم طلب منع من السفر لتخلف زوجها عن دفع 63 ألف نفقة طفليها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:22 ص
زوجة تقيم طلب منع من السفر لتخلف زوجها عن دفع 63 ألف نفقة طفليها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة طلب منع من السفر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بنفقة طفليها، بعد صدور أحكام بحبسه لامتناعه عن سداد 63 ألف جنيه متجمد نفقة، وأكدت امتناعه عن تحمل مسئوليتهما ورعايتهما، منذ 4 سنوات، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، ليرفض تطليقها.

وتابعت الزوجة "هايدى.ر" صاحبة الـ34 عاما: "تعرضت للعنف على يد زوجى خلال زواجنا الذى دام 7 سنوات، ليستولى على منقولاتى ومنزلى، عقابا على رفضى زواجه من أخرى والقبول العيش معها فى منزل واحد، وتركنى معلقة، ورفض الإنفاق على طفليه وصرخ فى وجهى وعنفنى، ودعى عليهما بالموت، حتى يتخلص من عبئ نفقاتهما".

وتكمل: "اضطر والدى على تحمل جميع النفقات رغم ضيق حاله، ومع ذلك عدت إلى أهله، وأنا أحمل على كتفى أطفاله، بعدما فشلت بتوفير النفقات، لأتعرض للطرد، وبعدها قررت رفع دعوى طلاق، لكنى فشلت فى الحصول على حكم حتى الآن".

وتضيف الزوجة: "أقمت قضية أجر مسكن ونفقة ومصروفات مدرسية، فصدر لى عدة أحكام، إلا أن زوجى امتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ63 ألفا، وحصلت على أحكام بحبسه، لكنى غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم".


محكمه الاسره

منع من السفر

قانون الاحوال الشخصيه

حكم حبس

متجمد نفقه

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