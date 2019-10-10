ردا على العدوان التركى على سوريا.. فنلندا توقف بيع السلاح إلى أردوغان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن رئيس وزراء فنلندا، أنتى رين، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، مرجعا هذا القرار إلى العملية العسكرية التى تنفذها تركيا فى شمال شرق سوريا.

واستنكر رين العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا، مفيدا أن الممارسات التركية ستعمق الأزمة المعقدة الحالية فى سوريا، وأن بلاده تشعر بالقلق الشديد تجاه تأثيرات هذه الممارسات على الوضع الإنسانى فى سوريا.

وأضاف رين أن العملية العسكرية قد تسفر عن أزمة هجرة جديدة، مشيرا إلى أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى الاستعداد لهذا الأمر، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تمنح تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى تركيا أو الدول الأخرى المشاركة فى حروب.

هذا وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين القادم فى لوكسمبورغ، حيث من المنتظر أن يشهد الاجتماع بحث العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا.

وشن الطيران التركى أمس غارات جوية على مدينة رأس العين فى ريف محافظة الحسكة في الشمال الغربى لسوريا، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمى السورى.