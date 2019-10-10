سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ردا على العدوان التركى على سوريا.. فنلندا توقف بيع السلاح إلى أردوغان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:55 م
ردا على العدوان التركى على سوريا.. فنلندا توقف بيع السلاح إلى أردوغان رئيس وزراء فنلندا، أنتي رين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس وزراء فنلندا، أنتى رين، وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، مرجعا هذا القرار إلى العملية العسكرية التى تنفذها تركيا فى شمال شرق سوريا.

واستنكر رين العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا، مفيدا أن الممارسات التركية ستعمق الأزمة المعقدة الحالية فى سوريا، وأن بلاده تشعر بالقلق الشديد تجاه تأثيرات هذه الممارسات على الوضع الإنسانى فى سوريا.

وأضاف رين أن العملية العسكرية قد تسفر عن أزمة هجرة جديدة، مشيرا إلى أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى الاستعداد لهذا الأمر، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تمنح تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى تركيا أو الدول الأخرى المشاركة فى حروب.

هذا وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين القادم فى لوكسمبورغ، حيث من المنتظر أن يشهد الاجتماع بحث العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا.

وشن الطيران التركى أمس غارات جوية على مدينة رأس العين فى ريف محافظة الحسكة في الشمال الغربى لسوريا، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمى السورى.


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

حرب سوريا

فنلندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرصد الإفتاء: تركيا تتحالف مع الإخوان لإعادة الدواعش إلى سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:09 م

الخارجية الإيرانية تدعو تركيا لوقف هجومها فورا وإخراج قواتها من سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:03 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. انفجار قرب مطار لينتس فى النمسا.. إصابة وزير الأمن الإندونيسى إثر تعرضه للطعن بسكين واعتقال الجانى.. ومقتل وإصابة 55 عنصرا فى العدوان التركى على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:01 م

وزير الخارجية الإيطالى: العملية التركية فى سوريا غير مقبولة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:58 ص

الجارديان: أردوغان يواجه خيارات صعبة بعد العدوان التركى على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:35 ص

قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات مع القوات التركية فى قرى حدودية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صور.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

إنجازات محمد صلاح تزين معرض "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

زاهى حواس يعلن اكتشاف مقبرة الـ65 ومدينة صناعية متكاملة بوادى الملوك الغربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة