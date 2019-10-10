راجح قاتل.. قصة قتل طالب لصديقه بعد معاتبته على مغازلة جارتهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

جريمة قتل بشعة، شهدتها مدينة تلا بالمنوفية، بعدما عاتب طالب بالثانوية أحد الأشخاص، لتحرشه بفتاة من المنطقة، فطعنه الأخير بمطواة فى رقبته وبطنه وفر هاربًا، واحتل هاشتاج "راحج قاتل" مركزا متقدما بقائمة موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

محمود

وينشر "اليوم السابع" صورة "راجح. م" المتهم بقتل صديقه الطالب "محمود.ال"، وذلك إثر قيامه بالتعدى عليه بمطواة حتى فارق الحياة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



راجح قاتل

وتلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ا" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "راجح .م" 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهما على إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

واحتل هاشتاج "راجح قاتل" مركزا متقدما على موقع تويتر، وأكد نشطاء الموقع فى تغريداتهم مصرع الشاب "محمود ال"من مركز تلا 18 سنة على يد راجح 20 سنة، وتبين أن المجنى عليه عاتب الجانى لتحرشه بفتاة فى الشارع فاستل الأخير مطواة من بين ملابسه وطعن المجنى عليه طعنات نافذة فى الرقبة والبطن وفر هارباً.