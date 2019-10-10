راجح قاتل.. أصدقاء قتيل المنوفية: القاتل طعن "محمد" أثناء عودته من إحدى الدروس

المنوفية _محمد فتحى

جريمة بشعة شهدتها مدينة تلا محافظة المنوفية، عندما تجرد طالب من مشاعر الإنسانية وقام بقتل صديقه الطالب محمود البنا، إثر قيامه بالتعدى عليه بمطواة حتى فارق الحياة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

انتقلت اليوم السابع إلى شارع البنا مدينة تلا محافظة المنوفية، موقع الحادثة البشعة.

فى البداية يقول "ح .ا" 20 عاما طالب فى الفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة المنوفية ، عندما كان القاتل محمد أشرف راجح يعتدى على فتاة وسط الشارع تدخل المجنى عليه محمود البنا، لمحاولة إنقاذ الفتاة وتطورت المشادة بينهم فقام الأهالى بمنعها، وعندما ذهب المجنى عليه إلى منزله عبر عن غضبه عبرالانستجرام بعبارة "اللى يضرب حرمة بقى حرمة"، فقام راجح بقتل محمد أثناء عودته من أحد الدروس.

وعقب ذلك قام عدد من أصدقائه بكتابة هاشتاج بعنوان "راجح قاتل" الأمر الذى لقى مشاركات كبيرة وأصبح تريند.

وأكد أهالى المنطقة، أن المجنى عليه كان حسن الخلق وطيب السمعة ولم يقوم مرة بافتعال مشكلة طيلة حياته .

وكان اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "راجح .م" 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.