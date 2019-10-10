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رئيس وزراء السودان يجرى زيارة لأثيوبيا.. وملف المياه بمقدمة المباحثات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:20 م
رئيس وزراء السودان يجرى زيارة لأثيوبيا.. وملف المياه بمقدمة المباحثات عبد الله حمدوك
كتبت - هناء أبو العز

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وصل  الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى والوفد المرافق له، صباح اليوم، إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا فى زيارة رسمية تستغرق يومين وكان في استقباله بمطار أديس أبابا نظيره رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد.
 
يأتى ذلك لإجراء مباحثات مع نظيره الإثيوبي والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك فى  العديد من الملفات  أهمها مياه النيل  وسد النهضة .
 
 وكانت مصر قد أعلنت أن قضية سد النهضة قضية وجود، ولن تسمح بمحاولة فرض إرادة طرف على طرف آخر، وأنها تتعامل بكل شفافية مع جميع الأطروحات المتعلقة بالسد.
 
وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن رئيس الجمهورية وجه بقيام كافة مؤسسات الدولة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية الحقوق المائية المصرية، وسوف تقوم الدولة المصرية بتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية،  كما ستعمل مصر مع شركائها الدوليين للمعاونة فى تجاوز الوضع القائم، واستئناف العملية التفاوضية مع إثيويبا من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق توليد الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية، ويجنب المنطقة برمتها ازمة ستؤثر على الاستقرار والتنمية فيها.
 

اثيوبيا

السودان

عبد الله حمدوك

آبى أحمد

علاقات دولية

رئيس وزراء السودان

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