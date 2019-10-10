رئيس وزراء إيطاليا السابق تعليقا على العدوان التركى: يجب تدخل المجتمع الدولى

كتبت فاطمة شوقى

دعا رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق، ماتيو رينزى، إلى "عدم وجوب ترك الأكراد بمفردهم أمام تركيا "، مشيرا الى أن على المجتمع الدولى التدخل لدعمهم، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

وفى تغريدة على "تويتر" كتب رينزى زعيم حركة "إيطاليا حية" "لقد حارب إخواننا الأكراد متطرفى تنظيم داعش وساهموا فى تدمير التنظيم الإرهابى، لذا فإن "تركهم وحدهم أمر عابث وغير عادل"، مؤكدا أنه "لا يمكن للمجتمع الدولى أن يتجاهل ذلك".

من جانبه، كتب عضو الحركة ذاتها، ساندرو جوتسى، على منصة تويتر، أن عملية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "ضد الأكراد السوريين بموافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خيانة أخرى للأكراد من جانب الغرب".

وأضاف جوتسى: "لقد كانوا حلفاءنا الرئيسيين فى الحرب ضد تنظيم داعش، وإن أدرنا لهم ظهورنا، فسيكون ذلك أمراً خاطئاً سياسياً وبغيضاً أخلاقياً".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء أمس، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.