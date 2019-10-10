سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إيطاليا السابق تعليقا على العدوان التركى: يجب تدخل المجتمع الدولى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:47 م
رئيس وزراء إيطاليا السابق تعليقا على العدوان التركى: يجب تدخل المجتمع الدولى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق، ماتيو رينزى، إلى "عدم وجوب ترك الأكراد بمفردهم أمام تركيا "، مشيرا الى أن على المجتمع الدولى التدخل لدعمهم، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.
 
وفى تغريدة على "تويتر" كتب رينزى زعيم حركة "إيطاليا حية" "لقد حارب إخواننا الأكراد متطرفى تنظيم داعش وساهموا فى تدمير التنظيم الإرهابى، لذا فإن "تركهم وحدهم أمر عابث وغير عادل"، مؤكدا أنه "لا يمكن للمجتمع الدولى أن يتجاهل ذلك".
 
من جانبه، كتب عضو الحركة ذاتها، ساندرو جوتسى، على منصة تويتر، أن عملية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "ضد الأكراد السوريين بموافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خيانة أخرى للأكراد من جانب الغرب".
 
وأضاف جوتسى: "لقد كانوا حلفاءنا الرئيسيين فى الحرب ضد تنظيم داعش، وإن أدرنا لهم ظهورنا، فسيكون ذلك أمراً خاطئاً سياسياً وبغيضاً أخلاقياً".
 
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
وفى بيان لها مساء أمس، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
 
 
 
 
 

الحرب فى سوريا

شمال سوريا

سوريا

تركيا

العدوان التركي على سوريا

حرب سوريا

العدوان التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. لحظة سقوط قذيفة صاروخية تركية بالقرب من مدنيين فى شمال سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:36 م

نيوزويك: العدوان التركى على سوريا يزيد الخطر للقوات الأمريكية بالمنطقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:35 م

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 5 عناصر من داعش أثناء التصدى لهجوم مسلح

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:22 م

أرمينيا تدين العدوان التركى لشمال سوريا وقتل المدنيين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:18 م

أردوغان يواصل ابتزاز اوروبا ويهددها بورقة اللاجئين لتؤيد عدوانه على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة