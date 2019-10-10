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رئيس وزراء إقليم بلجيكى: استهداف أردوغان للأكراد سخرية.. ويدعو أوروبا لعقوبات اقتصادية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:16 م
رئيس وزراء إقليم بلجيكى: استهداف أردوغان للأكراد سخرية.. ويدعو أوروبا لعقوبات اقتصادية رئيس وزراء إقليم بلجيكى
كتب: أحمد علوى

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وصف رئيس الوزراء الفلمنكى جان جامبون العملية العسكرية التركية التى إستهدفت مقاتلى القوات الكردية فى سوريا بأنه عمل يحمل سخرية لم يسبق لها مثيل فى ظل مساعدة الأكراد فى هزيمة داعش.

ووفقاً لراديو "فى ار تى"، يعتقد جامبون أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يساعد فى تغيير رأى الأتراك ويدعو الكتلة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وقال يجب على الاتحاد الأوروبى أن يثبت أنه ذو صلة بالسياسة الدولية وأن يتصرف بقوة.

وأضاف فى حديثه لراد يو فى اى تى، لدينا مصالح مباشرة فى هذا الصراع ، وهناك مقاتلين لداعش فى معسكرات يحرسها الأكراد، إذا تم توجيه ضربة جوية من الأتراك ضد الأكراد وترك الأخيرون المعسكرات فإننا فى مشكلة كبيرة".

وحسب توضيح جامبون ، انه إذا تم السماح للدواعش للتحرك بحرية، فسيكونون عبارة عن "قنابل موقوتة".

وأضاف جامبون: يجب أن نستثمر فى العقوبات الاقتصادية ضد تركيا وأن نجعل الدبلوماسيين يحاولون تغيير رأى أردوغان، وعلينا أن ننظر إلى المنتجات التركية التى تدخل سوق الاتحاد الأوروبى وتوفر منتجات الاتحاد الأوروبى إلى تركيا".

 


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